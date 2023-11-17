Российским организациям предложили новую платформу защиты от кибератак

«Сбер» представил интеллектуальную платформу Sber X-TI, которая поможет организациям защититься от кибератак. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Sber X-TI (Threat Intelligence) содержит описание более 280 тыс. уязвимостей с расширенной аналитикой. Платформа осуществляет мониторинг уязвимостей, оценивает их критичность, а также контролирует устранение.

«Для эффективного реагирования на киберугрозы в платформе осуществляется атрибуция атак. На постоянной основе обновляется информация о группировках злоумышленников, используемых ими тактиках, техниках, процедурах», — отметили в пресс-службе.

По данным компании, платформа «предоставляет контекст для обнаружения следов злоумышленников в инфраструктуре». Модуль мониторинга DarkNet находит цифровые артефакты компании в теневых форумах и каналах, а технология «Защита бренда» позволяет выявить фишинговые сайты.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что предлагаемое решение «внесет важный вклад в совершенствование системы кибербезопасности в России». По его словам, все пусконаладочные работы уже завершены, следующий этап — пилотирование платформы.

«Уверен, что ее массовое применение в компаниях различного профиля и масштаба поможет защитить от кибератак и бизнес, и его клиентов, а значит, и всех россиян», — заключил Кузнецов.