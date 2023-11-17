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В Италии запретили производство и продажу выращенного в лабораториях мяса

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Piero Tenagli
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Парламент Италии утвердил закон, запрещающий в стране производство и продажу мясо, выращенное в лабораториях. Об этом с четверг, 16 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

«Италия запретила производство и продажу культивированного мяса, что свидетельствует о решимости правого правительства Джорджии Мелони защитить кулинарные традиции страны», — пишет издание.

Отмечается, что закон также запрещает использование терминов, которые описывают продукты растительного происхождения как мясо. Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида поддержала это решение правительства и выразила надежду, что ЕС предпримет аналогичные меры.

Европейский институт хорошего питания (GFI Europe), который представляет альтернативную белковую индустрию, осудил принятый закон.

«Этот законопроект не только лишает потребителей выбора, но и изолирует Италию от инвестиций и создания рабочих мест, предлагаемых этой растущей отраслью», — заявила консультант по связям с общественностью GFI Europe Франческа Галлелли.

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Ранее, в марте, австралийская фирма Vow приготовила фрикадельку из созданного в лаборатории мяса мамонта. По информации The Guardian, цель проекта заключается в демонстрации «потенциала мяса», выращенного из клеток без забоя животных.

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