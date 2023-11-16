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МТС отчиталась о финансовых результатах

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Группа компаний МТС обнародовала финансовые и операционные результаты своей работы в III квартале и за 9 месяцев 2023 года. В III квартале выручка увеличилась на 16% и составила 159,7 млрд рублей, всего же за 9 месяцев текущего года выручка выросла на 12,2%, достигнув 446 млрд рублей. Как сообщили представители МТС, двузначный темп роста доходов был обусловлен ростом доходов от базовых телеком-услуг, восстановлением продаж в розничном бизнесе, ростом розничного кредитного портфеля, а также развитием рекламного бизнеса за счет новых решений и расширения клиентской базы.

Наибольший процент выручки МТС в указанный период принесли услуги связи. Сумма выручки в сфере услуг связи по сравнению с аналогичным периодом 2022 года достигла 112,4 млрд рублей, что на 7,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост выручки отмечен как в В2В, так и в В2С секторах.

Чистая прибыль МТС в III квартале и за 9 месяцев 2023 года составила 9 и 38,5 млрд рублей соответственно. OIBDA за 3 квартал продемонстрировала рост на 0,6% по сравнению с предыдущим годом, а за 9 месяцев текущего года показатель составил 182,2 млрд рублей, что на 8% больше соответствующего показателя прошлого года. Как рассказали в компании, сокращение роста данного показателя связано с активными инвестициями в точки роста.

«По итогам 9 месяцев 2023 года мы видим уверенный рост доходов во всех сегментах — сохраняем лидерство в телекоме и укрепляем лидерские позиции в цифровых направлениях. Наша абонентская база с начала года приросла на 9800 тысяч новых пользователей, а экосистемная база — на 700 тысяч клиентов. Мы продолжаем масштабировать рекламный бизнес, который растет темпом 50% год к году за счет новых решений и расширения своей аудитории, отмечаем высокие результаты в финтехе, успешное развитие медиа- и облачного бизнеса. Эти достижения еще раз демонстрируют эффективность нашей долгосрочной стратегии, направленной на реализацию синергии цифровых сегментов и формирование лучшего клиентского опыта для десятков миллионов пользователей продуктов МТС», — прокомментировал президент и председатель правления МТС Вячеслав Николаев.

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