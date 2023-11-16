Сдержки тяжеловесов

Более двух часов в пригороде Сан-Франциско продолжались переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщают ведущие мировые СМИ, главы двух государств обменялись мнениями по вопросам, связанным с отношениями между их странами и с основными проблемами мирового развития. Стороны достигли договоренностей более чем по 20 вопросам, в частности в области политической дипломатии, культурных обменов, глобального управления и военной безопасности.

Как и ожидалось, Байден и Си договорились по разным второстепенным вопросам типа пресловутого «изменения климата», однако не пришли к согласию по темам, имеющим важное значение в двусторонних отношениях. Президент США открыто заявил: Штаты не смирятся с тем, что во главе КНР находится неподконтрольное им правительство, назвав Си Цзиньпина диктатором. И хотя Байден в очередной раз произнес дежурную фразу относительно «принципа одного Китая», он заявил, что США против изменения status quo в Тайваньском проливе. Это означает следующее: Америка продолжит оказывать всестороннюю, в том числе и военную поддержку Тайваню, и использовать его как мощный и эффективный рычаг давления на материковый Китай.

Заявление Байдена о том, что «США всегда будут отстаивать свои интересы, ценности, а также союзников и партнеров» означает одно: Штаты продолжат свою политику окружения КНР поясом враждебных или, на худой конец, нестабильных государств, а также будет и дальше образовывать военно-политические блоки антикитайской направленности, типа AUKUS и QUAD. Тем не менее, обе стороны дали друг другу понять, что не стремятся решать противоречия путём военной силы.

Несмотря на то, что в следующем году грядут президентские выборы в США, по итогам которых во главе страны может оказаться другой президент, он всё равно будет продолжать ту же политику, что и Байден. Это связано с экономическими интересами Штатов, состоящими в том, чтобы вернуть некогда выведенное производство обратно и придать стране новый стимул для развития.

Как и предполагалось, Си Цзиньпин на встрече поднял экономическую повестку. По словам главы МИД КНР Ван И, глава республики заявил Байдену, что «сдерживание и подавление Соединенными Штатами Китая в области экономики, торговли, науки и техники не снижает риск, а создаёт риски». Он также призвал американскую сторону отменить односторонние санкции и обеспечить честные и недискриминационные условия для китайских компаний. В то же время Байден говорил об обеспокоенности по поводу «несправедливой торговой политики КНР» и о том, что США будут продолжать предпринимать необходимые действия для предотвращения использования передовых американских технологий с целью подрыва национальной безопасности Соединённых Штатов. Это означает, что США не откажутся от выбранного курса на сдерживание технологических возможностей КНР и на вывод предприятий американских инвесторов с территории Китая обратно в Соединённые Штаты.

Байден по сути продолжает политику предыдущего президента страны Дональда Трампа. Инвестиции в КНР обогащали американскую буржуазию, однако создали «ржавый пояс», растущее социальное неравенство и другие экономические проблемы в США, что вызывало недовольство рабочего и среднего класса. Санкции со стороны США в отношении китайских компаний, например, «Хуавэй», носят протекционистский характер, призванный защитить американского производителя. В свою очередь, в Китае, наряду с исчерпанием дешёвых рабочих ресурсов, имеются и другие экономические проблемы — «мыльный пузырь» на рынке недвижимости, рост безработицы, высокий государственный долг.

Важно заметить, что, как и на предыдущих встречах с лидерами США, руководство КНР вынуждено играть от обороны. Это связано с тем, что экономика Штатов — вершина пищевой цепочки мировой экономики, доллар продолжает оставаться мировой резервной валютой, ВС США — самыми сильными в мире. А экономика Китая, несмотря на статус «мировой фабрики», продолжает оставаться во многом экспортно-ориентированной, и экономические связи с США, товарооборот с которыми составляет $550,7 млрд, все же играют очень важную роль для Китая. В то же время благодаря миролюбивой риторике КНР сохраняет лицо страны, не склонной к агрессивным методам решения проблем.

Тем не менее, в экономических отношениях между двумя странами явно прослеживается тенденция сокращения торгового оборота, который в этом году снизился на 13,2% по отношению к прошлому. Следовательно, Китай и США будут наращивать его с другими странами. Это касается и России, товарооборот которой с КНР постоянно растёт, в этом году уже достигнув отметки в $196,5 млрд.

С одной стороны, это хорошо, с другой, это означает опасность попасть в прямую экономическую зависимость от Китая. Дело в том, что более 71% экспорта из России в Китай составляет минеральное топливо, тогда как в обратном направлении из КНР ввозят машины, станки, оборудование и разный ширпотреб. Для сравнения, в 1990 году в объёме экспорта из СССР в Китай минеральное топливо не составляло и 2% — остальное занимала продукция высокого передела, которую активно покупала КНР. Страна, экспортирующая соответствующую продукцию, способствует расширению возможностей своей экономики, образованию цепочек производств и увеличению рабочих мест. В противном случае лишь усугубляется положение промышленности, так как она лишается стимула к развитию. Стратегическая задача России — как раз в диверсификации и построении такой экономики, которая не была бы винтиком внутри чужой, не нами и не под нас созданной системе. Поэтому без разумных протекционистских мер нам просто не обойтись.

Автор — руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге

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