Министерство обороны России 16 ноября поделилось кадрами уничтожения гаубицы М777 производства США Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими операторами с помощью FPV-дрона.

На кадрах видно спрятанную в лесопосадке посреди поля гаубицу ВСУ. Наведение дрона по ней осуществляется с другого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), зависшего в воздухе над целью.

Дрон пикирует на цель, после чего происходит взрыв.

Ранее, 12 ноября, МО РФ поделилось кадрами уничтожения группы украинских военных на донецком направлении в зоне проведения спецоперации.

Точный удар управляемой ракетой нанесли военные группировки войск «Юг». В результате была уничтожена группа пехоты 22-й ОМБр (отдельная механизированная бригада) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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