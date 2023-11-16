Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал рейды Израиля на Западный берег Иордана препятствием миру
Мир
Правительство Финляндии обсудит вопрос закрытия погранпунктов на границе с РФ
Мир
Армия Израиля заявила о взятии под оперативный контроль порта в Газе
Мир
В Турции призвали парламент обсудить выход страны из НАТО
Экономика
Набиуллина сообщила о росте цен на новостройки на 90% за три года
Мир
Bloomberg сообщило об адаптации российской экономики к санкциям
Политика
Песков назвал противозаконным решение Чехии заморозить собственность РФ
Мир
В Кремле подтвердили информацию о визите Рахмона в Москву
Мир
Армия Израиля снова объявила приостановку боевых действий в Газе
Экономика
Власти увеличили квоту на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн тонн
Политика
В МГУ назвали краткосрочным эффект от резолюции Мальты по ситуации в Газе
Пресс-релизы
В зале «Зарядье» завершится XXIII Международный музыкальный фестиваля ArsLonga
Культура
Изданную в 1570 году книгу нашли в Сибири

Сыктывкар в очередной раз готов встречать участников и гостей Арктических Дельфийских игр

0
Фото: delphic.games
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дельфийские игры в Республике Коми состоятся уже во второй раз — регион их примет с 20 по 24 ноября 2023 года. К настоящему моменту завершено формирование сборных, а Сыктывкар традиционно готов к событию. Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры стартуют уже на следующей неделе.

14 ноября 2023 года в преддверии Игр в ТАСС прошла пресс-конференция. На вопросы журналистов ответили глава Республики Коми В.В. Уйба, директор Международного Дельфийского комитета, член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО В.Н. Понявин, посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в Арктическом совете от Российской Федерации Н.В. Корчунов, народный художник Республики Коми, лауреат Дельфийских игр и член жюри в номинации «Фотография» С.В. Гагаузов. В рамках мероприятия были подробно обсуждены опыт и перспективы Игр, особенности готовящегося арктического события, представлен официальный логотип предстоящего 25-летия Дельфийских игр.

Во вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских играх примут участие около 600 юношей и девушек от 10 до 25 лет. Состязания пройдут по 10 академическим, народным и современным номинациям, которые включены в конкурсную и фестивальную программу с учетом особенностей самобытной и богатой культуры арктического региона. Игры пройдут в открытом формате, а значит возможность получить заветную награду будет не только у талантливой молодежи Арктики.

В ходе вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр продолжается подготовка к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Одним из наиболее ярких событий культурной программы Игр станет проведение спецпроекта «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья», который познакомит участников Арктических игр с историей сформированных в годы войны в северных регионах оленно-транспортных батальонов, внесших весомый вклад в общую Победу.

2023 год объявлен главой Республики Коми В.В. Уйбой Годом молодежи в регионе. Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры — одно из важнейших событий в насыщенной программе мероприятий, посвященных этому событию, именно поэтому волонтерский корпус Игр еще более масштабный, чем в прошлом году. В него вошли более 200 лучших представителей добровольческого движения, уже прошедших профильную подготовку по всем направлениям работы штаба. Все волонтеры традиционно выделяются особой арктической униформой: фирменными толстовками, брендированными свитшотами, белоснежными шапками и значками с логотипом Игр.

Сыктывкар замер в ожидании морозных дней: в городе уже по-зимнему рано заходит солнце. Погодные условия создают особую атмосферу и настраивают на творчество всех вокруг, дарят новые ощущения. Например, в прошлом году участники из южных регионов смогли впервые покататься на коньках именно в Республике Коми. Проведение Арктических игр оставляет незабываемые впечатления для каждого участника события.

Праздничную атмосферу в столице региона уже подчеркивают яркие рекламные конструкции с обновленным фирменным стилем Игр. В основе дизайна сохранен образ созвездия Малой Медведицы и Полярной звезды — символов Республики Коми. Новым графическим решением стало включение в макеты изображения северного сияния. Это природное явление можно увидеть во всех уголках Арктической зоны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023