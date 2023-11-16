Сыктывкар в очередной раз готов встречать участников и гостей Арктических Дельфийских игр

Дельфийские игры в Республике Коми состоятся уже во второй раз — регион их примет с 20 по 24 ноября 2023 года. К настоящему моменту завершено формирование сборных, а Сыктывкар традиционно готов к событию. Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры стартуют уже на следующей неделе.

14 ноября 2023 года в преддверии Игр в ТАСС прошла пресс-конференция. На вопросы журналистов ответили глава Республики Коми В.В. Уйба, директор Международного Дельфийского комитета, член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО В.Н. Понявин, посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в Арктическом совете от Российской Федерации Н.В. Корчунов, народный художник Республики Коми, лауреат Дельфийских игр и член жюри в номинации «Фотография» С.В. Гагаузов. В рамках мероприятия были подробно обсуждены опыт и перспективы Игр, особенности готовящегося арктического события, представлен официальный логотип предстоящего 25-летия Дельфийских игр.

Во вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских играх примут участие около 600 юношей и девушек от 10 до 25 лет. Состязания пройдут по 10 академическим, народным и современным номинациям, которые включены в конкурсную и фестивальную программу с учетом особенностей самобытной и богатой культуры арктического региона. Игры пройдут в открытом формате, а значит возможность получить заветную награду будет не только у талантливой молодежи Арктики.

В ходе вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр продолжается подготовка к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Одним из наиболее ярких событий культурной программы Игр станет проведение спецпроекта «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья», который познакомит участников Арктических игр с историей сформированных в годы войны в северных регионах оленно-транспортных батальонов, внесших весомый вклад в общую Победу.

2023 год объявлен главой Республики Коми В.В. Уйбой Годом молодежи в регионе. Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры — одно из важнейших событий в насыщенной программе мероприятий, посвященных этому событию, именно поэтому волонтерский корпус Игр еще более масштабный, чем в прошлом году. В него вошли более 200 лучших представителей добровольческого движения, уже прошедших профильную подготовку по всем направлениям работы штаба. Все волонтеры традиционно выделяются особой арктической униформой: фирменными толстовками, брендированными свитшотами, белоснежными шапками и значками с логотипом Игр.

Сыктывкар замер в ожидании морозных дней: в городе уже по-зимнему рано заходит солнце. Погодные условия создают особую атмосферу и настраивают на творчество всех вокруг, дарят новые ощущения. Например, в прошлом году участники из южных регионов смогли впервые покататься на коньках именно в Республике Коми. Проведение Арктических игр оставляет незабываемые впечатления для каждого участника события.

Праздничную атмосферу в столице региона уже подчеркивают яркие рекламные конструкции с обновленным фирменным стилем Игр. В основе дизайна сохранен образ созвездия Малой Медведицы и Полярной звезды — символов Республики Коми. Новым графическим решением стало включение в макеты изображения северного сияния. Это природное явление можно увидеть во всех уголках Арктической зоны.