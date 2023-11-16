«Российская креативная неделя — Сибирь» объявила программу форума

Кросс-отраслевые дискуссии, ведущие спикеры страны и региона, эксклюзивные исследования, кинопоказы — стали известны подробности программы третьего фестиваля-форума «Российская креативная неделя — Сибирь».

На три дня — с 23 по 25 ноября — креативный кластер «Квадрат» в Красноярске превратится в интеллектуальный центр креативных индустрий. Топ-эксперты страны и региона на фестивале-форуме «Российская креативная неделя — Сибирь» поделятся данными исследований, специально подготовленных для деловой программы, знаниями о креативных бизнесах, лучшими практиками в индустриях.

Программа форума охватит все ключевые для региона креативные рынки. Каждая сессия станет кросс-индустриальной и соберет представителей федеральных и региональных креативных бизнесов, исследовательских компаний, институтов развития и представителей власти.

Интеллектуальный партнер — онлайн-кинотеатр Okko — везет на форум сразу три кинопроекта. Это офлайн-премьера сериала «Русские сезоны», которую автор идеи и ведущий Денис Симачев представит лично, специальный показ шоу «#Непровинция» и документальный сериал «Артефакты. Культурный детектив». Кинопоказы станут частью деловой программы и будут предварять дискуссии по темам региональной идентичности, развития местного креативного продукта, привлечения квалифицированных специалистов, создания комфортной среды для креативного класса.

Данными эксклюзивных исследований по музыкальной индустрии поделятся Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и аналитический центр НАФИ.

Начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков:

«Задача, которая стоит перед регионами сегодня, — создать условия для развития креативного сектора. Это, в свою очередь, влечет за собой множество позитивных эффектов: трудоустройство молодежи, диверсификация региональной экономики. Важно услышать молодых представителей креативного класса и предоставить им возможности, в том числе финансовые, реализовать свой потенциал. За последние два года из регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, в Президентский фонд культурных инициатив поступило в общей сложности 5906 заявок. Из них поддержано проектов на общую сумму более одного миллиарда рублей. Тройку наиболее активных субъектов возглавляют Новосибирская область, Иркутская область и Красноярский край. Из Красноярского края поступило 964 заявки, 94 из них получили поддержку.

Сибирь как бренд – это давно родившаяся сущность, закрепленная в мировом искусстве. «Сделано в Сибири» может быть высокопотенциальным пиар-проектом, который потом принесет большую добавленную стоимость именно в креативных индустриях».

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков:«Само время даёт нам шанс для развития креативных индустрий — нужно занять ниши, освободившиеся после ухода западных компаний. Мы стремимся всесторонне поддерживать малый и средний бизнес. Именно в этом секторе особенно высока экономическая значимость творческой и интеллектуальной деятельности. Вклад компаний Красноярского края, чей основной вид деятельности связан с креативными индустриями, составляет 16%. Цифры демонстрируют большой потенциал региона. И форум «Российская креативная неделя» — прекрасный инструмент, который позволяет нам определить точки дальнейшего роста».

К фестивальной программе в этом году подключатся креативные локации города. Спецпроект «Места» от Сибирского института развития креативных индустрий охватит рестораны, музеи, театры, шоурумы, кино. Все они подготовят специальные предложения на время проведения форума. Стратегический партнер фестиваля-форума — компания VK предлагает пройтись по локациям карты с приложением «Шаги ВКонтакте», чтобы всегда оставаться в форме.