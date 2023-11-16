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Изданную в 1570 году книгу нашли в Сибири

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Фото: t.me/pravsib
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Сотрудники Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) Сибирского отделения РАН обнаружили пятый ранее неизвестный в мире экземпляр Псалтиря с Часословцем, изданный русским первопечатником Иваном Федоровым в Польше в 1570 году. Об этом библиотека сообщила 11 ноября на странице в соцсети «ВКонтакте».

Находка сделана в ходе изучения специалистами книжных фондов епархиальных собраний Новосибирской области.

«Более тщательная экспертиза позволила определить, что перед археографами — Псалтирь с Часословцем, изданный русским первопечатником Иваном Федоровым в Заблудове в 1570 году», — уточнили в библиотеке.

Ранее было известно о четырех экземплярах этого издания, из которых лишь два были обнаружены в России. Пятый нашли в библиотеке в Новосибирской православной духовной семинарии при плановом обследовании церковных книгохранилищ.

Один экземпляр книги находится в библиотеке Ламбетского дворца в Лондоне, второй хранится в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга, третий — в научной библиотеке Саратовского государственного университета, и еще один экземпляр хранится в украинском Львове.

Эксперты установили подлинность книги по водяным знакам на ее бумаге.

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15 ноября в связи с обнаружением редчайшей старопечатной книги XVI века состоялась конференция «Наследие Ивана Федорова на сибирской земле».

В марте на аукционе в Санкт-Петербурге за 13 млн рублей выставили книгу первопечатника Федорова. Неизвестный покупатель приобрел уникальное богослужебное издание «Апостол» 1574 года. Книга XVI века известна историкам пока лишь в одном экземпляре.

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