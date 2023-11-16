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На севере Китая в результате пожара погибли 11 человек

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Фото: Соцсети
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В провинции Шаньси на севере Китая произошел пожар, унесший жизни 11 человек. Еще 51 человек госпитализирован, сообщает 16 ноября Центральное телевидение Китая.

Пожар произошел в 6:50 по местному времени (1:50 мск) в районе Лиши города Люйлян в здании местного угольного предприятия.

Всего сотрудники спасательных служб эвакуировали 63 человек, 51 из которых был госпитализирован. Сейчас уточняется точное число погибших, как и причины возгорания. Поиски жертв продолжаются, сообщил источник.

В июле в центральной китайской провинции Хунань погибли пять человек в результате взрыва в магазине фейерверков. Пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при запуске петард. Предварительное расследование установило, что магазин не имел лицензии на продажу фейерверков.

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