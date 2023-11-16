Реклама
Прямой эфир
Мир
Резолюцию Мальты по ближневосточному конфликту приняли в Совбезе ООН
Культура
Директором Большого театра станет Валерий Гергиев
Мир
Эсминец США сбил беспилотник из Йемена над Красным морем
Мир
Правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране
Мир
СБ ООН не принял поправку РФ с призывом к гуманитарному перемирию в Газе
Мир
В ЦАХАЛ признали хорошую подготовку ХАМАС
Общество
Адвокат Стрелкова сообщил о завершении следствия по его делу
Мир
Пункт пропуска «Рафах» в среду пересекли 88 граждан России
Общество
Шабутдинов рассказал «Известиям» о своем нахождении в СИЗО
Мир
СМИ рассказали о планах Финляндии закрыть переходы на границе с Россией
Общество
Адвокат Шатуновых рассказал о новом суде касательно прав на песни «Ласкового мая»
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Мир
СМИ указали на факт повреждения Balticconnector рядом с «Северным потоком»

Экс-клавишника группы «Би-2» Плявина нашли мертвым в Москве

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший клавишник и ударник группы «Би-2» Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве. По данным источника «Известий», мужчину обнаружил сын после того, как безуспешно пытался дозвониться отцу на мобильный. Последний раз он связывался с отцом 10 ноября.

Уточняется, что тело Плявина было в крови, оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам источника, последний месяц состояние здоровья Плявина резко ухудшилось, сын за месяц трижды вызывал «скорую». Медики приезжали, осматривали, делали ЭКГ, мерили давление и давали какие-то таблетки. Музыкант оставался дома и жаловался на головокружение, невозможность встать, попить, открыть дверь и что-либо сделать.

«В последний раз 1 или 2 ноября всё повторилось. Сын приехал, а у квартиры «скорая» и полиция — не могли войти, потому Плявин встать не мог с кровати, чтобы открыть. Сын открыл, все вошли», — рассказал источник.

После этого случая сын настаивал на госпитализации отца. Плявин пролежал несколько дней в больнице, но 4 или 5 ноября выписался, сын отвез его домой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023