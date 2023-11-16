Экс-клавишника группы «Би-2» Плявина нашли мертвым в Москве

Бывший клавишник и ударник группы «Би-2» Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве. По данным источника «Известий», мужчину обнаружил сын после того, как безуспешно пытался дозвониться отцу на мобильный. Последний раз он связывался с отцом 10 ноября.

Уточняется, что тело Плявина было в крови, оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам источника, последний месяц состояние здоровья Плявина резко ухудшилось, сын за месяц трижды вызывал «скорую». Медики приезжали, осматривали, делали ЭКГ, мерили давление и давали какие-то таблетки. Музыкант оставался дома и жаловался на головокружение, невозможность встать, попить, открыть дверь и что-либо сделать.

«В последний раз 1 или 2 ноября всё повторилось. Сын приехал, а у квартиры «скорая» и полиция — не могли войти, потому Плявин встать не мог с кровати, чтобы открыть. Сын открыл, все вошли», — рассказал источник.

После этого случая сын настаивал на госпитализации отца. Плявин пролежал несколько дней в больнице, но 4 или 5 ноября выписался, сын отвез его домой.