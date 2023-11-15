До 1,9 млрд рублей направят на содержание дорог в Липецкой области в 2024 году
В Липецкой области объявили о поиске подрядчиков на содержание автомобильных дорог в 2024 году. Об этом 15 ноября сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующих госзакупок.
Всего ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» объявило три аукциона. Максимальная стоимость первого составляет 643,5 млн рублей. Победитель займется содержанием дорог в Задонском, Долгоруковском, Добровском, Данковском, Лебедянском и Лев-Толстовском районах.
Второй контракт предусматривает проведение работ в Чаплыгинском, Хлевенском, Тербунском, Липецком, Грязинском, Воловском районах, а третий — Усманском, Становлянском, Краснинском, Измалковском, Елецком и Добринском районах. Их максимальная стоимость составляет 624 млн и 620 млн рублей соответственно.
Как уточняет информагентство, в перечень работ входит очищение дорог от мусора, устранение мелких повреждений, замена недостающих дорожных знаков, уборка снега. Также фирмам необходимо следить за работой светофоров и линий освещения, косить траву, красить ограждения и выполнять другие работы.
Определить подрядчиков планируется 5 декабря. Им предстоит содержать дороги в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.