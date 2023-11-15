Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин отметил рост доверия к выборам в РФ из-за применения инноваций
Культура
Директором Большого театра станет Валерий Гергиев
Мир
Захарова назвала враньем слова Санду об отсутствии тем для диалога с РФ
Мир
Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде
Мир
МИД РФ связал отказ Еревана от участия в саммите ОДКБ с Западом
Общество
Трепова получила 132 тыс. рублей при подготовке убийства Татарского
Общество
Сын Кадырова Адам награжден орденом «За служение религии Ислам»
Общество
Обвиняемую в теракте Трепову увезли из суда в Санкт-Петербурге
Мир
В МИДе назвали новый пакет санкций ЕС нарушением международного права
Мир
Еврокомиссия сообщила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году
Общество
Путин поблагодарил избиркомы новых регионов за смелость и верность РФ
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией обвинения Финляндией России в «отправке беженцев»
Спорт
Ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет в трех странах

До 1,9 млрд рублей направят на содержание дорог в Липецкой области в 2024 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области объявили о поиске подрядчиков на содержание автомобильных дорог в 2024 году. Об этом 15 ноября сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующих госзакупок.

Всего ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» объявило три аукциона. Максимальная стоимость первого составляет 643,5 млн рублей. Победитель займется содержанием дорог в Задонском, Долгоруковском, Добровском, Данковском, Лебедянском и Лев-Толстовском районах.

Второй контракт предусматривает проведение работ в Чаплыгинском, Хлевенском, Тербунском, Липецком, Грязинском, Воловском районах, а третий — Усманском, Становлянском, Краснинском, Измалковском, Елецком и Добринском районах. Их максимальная стоимость составляет 624 млн и 620 млн рублей соответственно.

Как уточняет информагентство, в перечень работ входит очищение дорог от мусора, устранение мелких повреждений, замена недостающих дорожных знаков, уборка снега. Также фирмам необходимо следить за работой светофоров и линий освещения, косить траву, красить ограждения и выполнять другие работы.

Определить подрядчиков планируется 5 декабря. Им предстоит содержать дороги в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023