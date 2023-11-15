«Тинькофф» объявил о выходе на рекламный рынок как самостоятельный игрок

«Тинькофф» выходит на рекламный рынок в качестве самостоятельного игрока, заявил коммерческий директор «Тинькофф Выгоды» Мансур Ямлиханов.

По его словам, компания будет продавать рекламу в b2b2c формате. «В 2024 году мы хотим реализовать полноценный рекламный кабинет, в котором у партнера будет возможность запускать уже существующие кэшбэк-механики или промокодные механики, а также охватные кампании с полноценной аналитикой, с рекомендациями с нашей стороны, с полным self-сервисом по документообороту и остальным моментам», — сказал Ямлиханов на Национальном рекламном форуме.

Компания также планирует в следующем году автоматизировать продажи рекламы, нацеленной на около 40 млн клиентов экосистемы.

Рекламный кабинет будет развиваться на основе b2b-платформы «Тинькофф Выгода». Отмечается, что охваты рекламных кампаний помогут повысить имеющиеся у «Тинькофф» социально-демографические данные о потребителях и их покупках — в зависимости от транзакционной активности клиентам подсказывают, где купить и как это сделать с выгодой.

Ямлиханов подчеркнул, что шаги компании по развитию на рынке рекламы являются ответом на запрос от партнеров. «У нас есть технологии, у нас есть возможности, и мы готовы предложить новые решения. «Тинькофф» — это все-таки не классическая рекламная площадка, мы остаемся финтех-компанией, куда клиенты прежде всего приходят за финансовыми услугами», — констатировал он.