Смертельный укус: кто распространяет лихорадку в Бангладеш

В последнее время лихорадка денге стала быстро распространяться в разных регионах мира. В Бангладеш зафиксировали рекордный показатель смертности от заболевания за 23 года. С начала года там скончалось почти 1,5 тыс. человек. Как местные жители и ученые противостоят инфекции — в фотогалерее «Известий»