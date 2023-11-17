Смертельный укус: кто распространяет лихорадку в Бангладеш

В последнее время лихорадка денге стала быстро распространяться в разных регионах мира. В Бангладеш зафиксировали рекордный показатель смертности от заболевания за 23 года. С начала года там скончалось почти 1,5 тыс. человек. Как местные жители и ученые противостоят инфекции — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
Сезонные изменения создают идеальную ситуацию для размножения комаров Aedes, которые переносят заболевание в странах с тропическим климатом
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
Отделение по контролю заболеваний министерства здравоохранения Бангладеш обследует личинки комаров-носителей заболевания. По словам врачей, в этом году их количество выше, чем когда-либо
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
Медицинский энтомолог доктор Кабирул Башар ночью собирает взрослых комаров в поле, чтобы изучить изменения в их поведении
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
В отличие от многих других существ, комары рода Aedes хорошо адаптируются к изменениям климата
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
В стране подтвердили 290 тысяч случаев заболевания
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
По данным ВОЗ, более 80% случаев лихорадки денге протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно дать смертельно опасные осложнения
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
Городские службы проводят дезинфекцию, чтобы не допустить большего распространения инфекции
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
Для дезинфекции используют фумигационные машины
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
Специалисты ВОЗ были направлены в различные районы Бангладеш для усиления эпидемиологического контроля и повышения эффективности работы медицинских центров
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
Профессор Кабирул Башар проводит тесты на чувствительность комаров к инсектицидам в соответствии с рекомендациями ВОЗ
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
Число случаев заражения лихорадкой денге оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно
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Фото: REUTERS/Fatima Tuj Johora
До этого максимальный уровень заболеваемости в 101 тыс. подтвержденных случаев зафиксировали в Бангладеш в 2019 году, но этот показатель был преодолен еще 20 августа
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