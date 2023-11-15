Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Хабаровского края Фургалу

Московский областной суд признал законным приговор бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу, который был осужден на 22 года колонии строгого режима за организацию убийств. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил из зала суда корреспондент «Известий».

«Жалобу защиты на приговор Фургалу оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменения», — говорится в апелляционном постановлении суда.

Приговор вступил в законную силу.

10 февраля Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию убийств конкурентов в 2004–2005 годах. Тогда же его защита в лице адвоката Бориса Кожемякина заявила о намерении обжаловать приговор.

2 февраля присяжные заседатели признали экс-губернатора виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, но по данному эпизоду вышел срок давности. Присяжные пришли к мнению, что снисхождения Фургал не заслуживает.

8 февраля гособвинение запросило для бывшего губернатора 23 года колонии. Виновными по делу также признали предполагаемых сообщников Фургала Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова.

22 октября 2021 года адвокат экс-губернатора заявил, что в отношении Фургала возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его доставили в Москву, где он был заключен под стражу на основании решения Басманного суда. Экс-губернатору вменяют организацию заказных убийств, совершенных им, когда он занимался предпринимательской деятельностью (с 1999 по 2005 год). В начале 2000-х годов он занимал должность генерального директора компании «Алькума», специализирующейся на торговле лесоматериалами, а также возглавлял предприятие по сбору лома черных металлов «Миф-Хабаровск».