Сто дней до ХАМАС

Верхушка боевого крыла ХАМАС оказалась под угрозой уничтожения. Израиль проводит штурм крупнейшего в секторе Газа медицинского комплекса «Аш-Шифа», под которым, по некоторым данным, находится пункт управления палестинского движения. С утверждением о наличии там подземного бункера ранее выступали представители израильской армии. И, похоже, возможность проверить точность эти данных может представиться довольно скоро.

Одновременно Израиль посылает более чем прозрачные сигналы другим игрокам, чтобы те не вмешивались в ситуацию. Периодически поступают новости об авиаударах по объектам в Сирии. Одиночные атаки ливанского движения «Хезболла» наталкиваются на жесткие ответы со стороны ЦАХАЛ. Кроме того, под пристальным контролем находится ситуация на Западном берегу, где проходят столкновения с израильскими силами безопасности. По данным местного минздрава, количество убитых там палестинцев с 7 октября, когда ХАМАС совершил свою атаку, превысило 160, счет раненых идет на сотни. В самом же секторе Газа количество погибших перевалило за 11 тыс. человек, причем большая часть из них — женщины и дети.

Международное сообщество, разумеется, не закрывает глаза на происходящее. Но обострение длится уже больше месяца, промежуточные итоги мало кого не повергнут в шок — особенно если посмотреть фото и видео с убитыми и ранеными детьми в секторе Газа, — а оказать давление на Израиль и перевести ситуацию в мирное русло пока не получается.

Совбез ООН, как ранее заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя, оказался парализован, поскольку США блокируют попытки принять резолюцию с призывом к прекращению огня. Документ с аналогичным требованием был одобрен еще в конце октября Генеральной Ассамблеей ООН. Но поскольку он носит рекомендательный характер, то получилось, что называется, в пользу бедных. Свое слово сказали и соседи Палестины по региону. Несколько дней назад во время объединенного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии участники осудили израильскую операцию в секторе Газа и потребовали ее прекращения. Но конкретные меры против Западного Иерусалима одобрены не были, хотя подобные предложения на встрече поступали.

Вмешиваться силовым путем в ситуацию пока тоже никто не спешит, если не считать одиночные обмены ударами между Израилем и «Хезболла». Желающие спровоцировать из-за ситуации в палестинском анклаве большую войну на Ближнем Востоке едва ли найдутся. Тут и без нее хватает горячих точек и тлеющих конфликтов.

На первый взгляд складывается картина, будто ситуацию в секторе Газа отдали на откуп Израилю. За прошедшее время он отсек город Газу от южных районов и постепенно проводит его зачистку, не считаясь ни с жертвами среди гражданского населения, ни с информационным фоном, который очень быстро сложился не в пользу Западного Иерусалима. Но всё это только на первый взгляд. Всё четче становится тот факт, что нынешнее обострение для обеих сторон превращается в игру со временем. И в данном случае каждый новый день работает не на Израиль. В ХАМАС, к слову, это понимают. Не просто так там выступают с предложением отпустить какое-то количество заложников в обмен на несколько дней прекращения огня.

Затягивание конфликта и рост числа погибших в рядах ЦАХАЛ может негативно повлиять и на без того скатившиеся в пропасть рейтинги премьера Биньямина Нетаньяху. Большинство опросов, проведенных различными организациями и СМИ, уже сейчас показывают, что жители страны не верят главе кабинета министров, считают его ответственным за атаку ХАМАС 7 октября и хотят видеть другого человека во главе правительства после окончания конфликта. Дальше едва ли будет лучше.

К тому же продолжение операции негативно сказывается на экономическом и социальном положении Израиля. Как известно, ряды армии страны пополнили 300 тыс. резервистов. И это при населении около 9,5 млн человек. То есть примерно каждый 30-й житель (с учетом стариков и детей) был привлечен, пусть и временно, к службе в вооруженных силах или участию в боевых действиях. Естественным образом это отражается на рынке труда и деловой активности. Кроме того, любая война требует денег. И немалых. Bloomberg подсчитало, что Израиль ежедневно тратит на свою операцию в секторе Газа $260 млн. А есть еще упущенные доходы, повышение социальных расходов на поддержку раненых и пострадавших от конфликта, выделение субсидий и многое другое. Цифра в конечном итоге может получиться кругленькая. И в данной ситуации действует простая логика: быстрее закончишь — меньше потратишь.

Закончить израильским властям, разумеется, хочется, но с нужным результатом. И если деньги все-таки можно изыскать, пусть и за счет скачкообразного роста бюджетного дефицита, то с внешним фоном придется считаться. Как заявил на днях глава МИД Эли Коэн, через две-три недели международное сообщество начнет оказывать серьезное давление на Израиль из-за боевых действий в секторе Газа. В чем оно будет заключаться, можно только догадываться. Но инструментов в руках США и ЕС предостаточно. Стоит только захотеть.

Как бы то ни было, хоть какой-то временной горизонт обозначен. На этом фоне из СМИ поступают сообщения, что якобы вот-вот Западный Иерусалим и ХАМАС пойдут на обмен: всех заложников из числа женщин и детей на всех палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах. Но до реальных шагов дело еще не дошло. А потому остается только ждать. И наблюдать довольно печальную картину. Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, каждые 10 минут в секторе Газа гибнет ребенок. Возможно, очередной погиб именно сейчас.

Автор — востоковед

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