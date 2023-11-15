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В Казахстане задержаны готовившие свержение власти экстремисты

КНБ Казахстана: задержаны экстремисты, готовившие свержение светской власти
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Фото: gov.kz
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Комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в нескольких городах республики. Об этом говорится 15 ноября в сообщении на сайте КНБ.

«По подозрению в пропаганде терроризма, а также в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержано 12 ее членов», — уточнили в комитете.

По его данным, задержанные хотели свергнуть светский строй в Казахстане. Они распространяли экстремистскую идеологию и вербовали сторонников.

Злоумышленников задержали в городах Астана, Атырау и Жезказган.

«В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты запрещенная литература и другие вещественные доказательства. Ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования», — отметили в КНБ.

«В этой ситуации надо было принимать чрезвычайные меры»
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Других подробностей не приводится.

В феврале 2022 года в Казахстане также задержали группу подозреваемых в вербовке для организации экстремистской деятельности. Правоохранители изъяли во время обысков в том числе экстремистскую литературу.

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