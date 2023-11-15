В Подмосковье 17-летняя девушка скончалась после укола антибиотика

В подмосковном Щелково 17-летняя девушка внезапно скончалась после укола антибиотика, сделанного ей матерью в квартире. Об этом 15 ноября сообщил источник «Известий».

Как он уточнил, девушка часто болела сезонными заболеваниями. Сначала она пожаловалась матери на боль в горле, однако спустя неделю ее самочувствие значительно ухудшилось, у нее поднялась температура.

Женщина решила сделать дочери инъекцию антибиотика с лидокаином, чтобы облегчить ее состояние, но после укола та начала задыхаться и вскоре потеряла сознание.

Испуганная женщина сразу вызвала «скорую». Приехавшие на вызов медики констатировали клиническую смерть и 30 минут пытались реанимировать девушку, но спасти ее не удалось.

Ранее, в марте, в Балашихе суд приговорил бывшего врача городской клиники к трем годам колонии общего режима за смерть пациентки. Специалист проводила своей знакомой эстетическую процедуру, во время которой неоднократно ввела ей анестетический препарат лидокаин. После этого женщина впала в кому, а спустя семь месяцев скончалась, не приходя в сознание.