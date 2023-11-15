В Вашингтоне прошел масштабный произраильский митинг
Масштабный произраильский митинг собрал тысячи людей возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает израильский новостной портал. Участники акции требовали остановить рост насилия из-за антисемитизма и демонстраций, направленных против Израиля. Из-за дискриминации людей и их религии евреи по всей стране испытывают страх за свою жизнь, передает телеканал «Известия». После обострения израильско-палестинского конфликта повсеместно проходят акции против израильского народа и властей.
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