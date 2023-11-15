В Москве покажут фильм о подвиге журналистов блокадного Ленинграда

С 14 по 20 ноября в столице проходит XV Московский международный фестиваль «Профессия — журналист». В первый конкурсный день 15 ноября жюри и зрители увидят документальный фильм «Приравнены к хлебу» Ирины Новиковой. Картина рассказывает о буднях ленинградских газетчиков во время блокады Ленинграда.

Если о радийщиках изданы книги, сняты фильмы, написаны диссертации, о пишущих журналистах известно немного. Фильм раскрывает еще одну важную страницу в истории блокады города и напоминает о подвиге журналистов-газетчиков, многие из которых незаслуженно забыты.

Выпуск газет был приравнен к выпечке хлеба. А типография имени Володарского признавалась важнейшим стратегическим объектом. Потому что кроме газет на ее станках печатали еще и хлебные карточки. Газеты выходили шесть раз в неделю, кроме понедельника.

«За всю блокаду вышло 1204 номера «Ленинградской правды». Она выходила каждый день, кроме понедельника. А 25 января номер не смогли напечатать, хотя он был уже сверстан. И я захотел найти гранки полос, возможно, оттиски текстов. Но ничего не нашел в архивах. В Публичной библиотеке тоже не было. Зато я почувствовал, как менялась бумага, на которой печатали газету. Как становилась грубее, как не пропечатывались фотографии, потому что не было кислоты для очистки клише. Как тексты становились нечеткими, потому что краска была в дефиците», — рассказал «Известиям» сценарист картины Анатолий Аграфенин.

Журналисты собирали информацию всеми возможными способами. Свои заметки они передавали с разных концов Ленинграда, с линии фронта. Если могли, то передавали информацию по телефону, с помощью телеграфа, а если не находили возможности, шли, превозмогая холод и голод, в редакцию — отписывались и отдавали тексты в набор.

Потому что газету ждали и на фронте тоже. И девизом всех журналистов блокадного Ленинграда было — «Жив ты или помер — главное, чтоб в номер!»

Фильм покажут в столичном Доме кино.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 15 ноября, в 10:00

«Жив или помер — главное, чтоб в номер»: как выживали репортеры в блокадном Ленинграде