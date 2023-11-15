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Инновационный материал повысит эффективность оптических приборов

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Фото: ЛЭТИ
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Ученые ЛЭТИ вместе с сотрудниками Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН им. А.В. Ржанова разработали особые структуры с фотонными нанокристаллами. Они могут стать основой для принципиально новых микросхем, способных быстро и эффективно обрабатывать световые сигналы. Это нужно, например, в оптоволоконных системах связи, где для передачи данных используют световой луч.

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Дальнейшее совершенствование подобного оборудования осложняется тем, что приемники и источники света несовместимы с кремниевыми микросхемами в большинстве современных компьютеров, которые должны их обрабатывать. Из-за этого для преобразования оптических сигналов в электронные необходимо использовать дополнительные устройства. Специалисты из Санкт-Петербурга нашли более удобное решение этого вопроса.

«Мы разработали новые полупроводниковые наноструктуры для фотоприемников и излучателей ИК-спектра. Они могут быть встроены напрямую в оптоэлектронные микросхемы», — рассказал доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ ЛЭТИ Дмитрий Фирсов.

По мнению экспертов, разработка отечественных специалистов даст важный практический результат в одной из наиболее актуальных сфер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 15 ноября, в 10:00

Айти на свет: фотонные кристаллы помогут улучшить приборы ночного видения

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