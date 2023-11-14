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На «ЦСКА Арене» состоялся матч «Хоккейных пап» против «Хоккейных блогеров»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вечером вторника на московском стадионе «ЦСКА Арена» состоялся хоккейный матч героев фильма «Хоккейные папы» против команды «Хоккейных блогеров». Об этом 14 ноября сообщает корреспондент «Известий».

Игра закончилась ничьей со счетом 8:8. В составе «Хоккейных пап» выступили такие актеры, как Алексей Бардуков, Алексей Кравченко, Андрей Феськов, Сергей Перегудов, Федор Федотов и другие российские артисты. Тем временем в команде оппонентов оказались Никита Златоуст, Ярослав Кузьмичев, Александр Пташенчук, Алексей Тропаревский, Никита Нагорный, Дмитрий Гордей, Субо и другие блогеры.

«С каждым съемочным днем я чувствовал уверенность, что приобретаю какие-то новые навыки. Хотелось бы побольше. Тогда я бы мог больше показать на льду сегодня», ― рассказал Алексей Бардуков, исполнитель одной из главных ролей картины «Хоккейные папы».

По словам создателей фильма, одной из главных целей была популяризация хоккея в России.

«На лед сегодня вышли самые настоящие любители хоккея. Это и взрослые, и дети. Это актеры, это замечательные, известные блогеры. И сегодня нам хочется сказать самое главное: хоккей ― для всех», ― заявила генеральный продюсер фильма Екатерина Михайлова.

Сюжет готовящегося к выходу 23 ноября фильма «Хоккейные папы» разворачивается вокруг тренера детской хоккейной команды маленького провинциального городка Андрея. Размеренную жизнь героя нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец, где он тренирует детей, собираются снести. Возможность его спасти — победить в любительском турнире по хоккею. У Андрея есть всего несколько месяцев для того, чтобы собрать команду и подготовить ее к играм. Отцы маленьких хоккеистов решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.

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