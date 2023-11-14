На «ЦСКА Арене» состоялся матч «Хоккейных пап» против «Хоккейных блогеров»

Вечером вторника на московском стадионе «ЦСКА Арена» состоялся хоккейный матч героев фильма «Хоккейные папы» против команды «Хоккейных блогеров». Об этом 14 ноября сообщает корреспондент «Известий».

Игра закончилась ничьей со счетом 8:8. В составе «Хоккейных пап» выступили такие актеры, как Алексей Бардуков, Алексей Кравченко, Андрей Феськов, Сергей Перегудов, Федор Федотов и другие российские артисты. Тем временем в команде оппонентов оказались Никита Златоуст, Ярослав Кузьмичев, Александр Пташенчук, Алексей Тропаревский, Никита Нагорный, Дмитрий Гордей, Субо и другие блогеры.

«С каждым съемочным днем я чувствовал уверенность, что приобретаю какие-то новые навыки. Хотелось бы побольше. Тогда я бы мог больше показать на льду сегодня», ― рассказал Алексей Бардуков, исполнитель одной из главных ролей картины «Хоккейные папы».

По словам создателей фильма, одной из главных целей была популяризация хоккея в России.

«На лед сегодня вышли самые настоящие любители хоккея. Это и взрослые, и дети. Это актеры, это замечательные, известные блогеры. И сегодня нам хочется сказать самое главное: хоккей ― для всех», ― заявила генеральный продюсер фильма Екатерина Михайлова.

Сюжет готовящегося к выходу 23 ноября фильма «Хоккейные папы» разворачивается вокруг тренера детской хоккейной команды маленького провинциального городка Андрея. Размеренную жизнь героя нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец, где он тренирует детей, собираются снести. Возможность его спасти — победить в любительском турнире по хоккею. У Андрея есть всего несколько месяцев для того, чтобы собрать команду и подготовить ее к играм. Отцы маленьких хоккеистов решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.