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В Москве анонсировали открытие катка на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Каток на ВДНХ откроется 24 ноября. В этом году он расположится на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется 10 лет. Он сможет одновременно принять почти 2 тыс. человек. Площадь ледового покрытия составит около 9 тыс. кв. м. Посетители будут кататься с видом на исторические павильоны «Космос» и «Транспорт СССР», Главную аллею и новый павильон «Атом», — рассказала вице-мэр.

Тема предстоящего зимнего сезона — «Полет во времени». Это отсылка к мечтам о космических полетах и стремлению к высоким достижениям.

В день открытия гостей ждет шоу о герое, который хочет стать космонавтом. Он совершит путешествие по разным планетам, встретится с их обитателями и преодолеет препятствия на пути к своей мечте.

25 ноября на Северной петле кольцевой дороги, справа от арки Главного входа, представят театрализованную светозвуковую инсталляцию «Северное сияние — полет во времени». А около аттракциона «Школа спасателей» пройдет музыкальное шоу «Время легенд».

В течение всего зимнего сезона на катке будут выступать артисты. Также там организуют мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, костюмированные вечеринки и флешмобы. Еще на катке пройдут тематические программы и дни регионов в рамках международной выставки-форума «Россия».

На территории откроют пункты проката спортивного инвентаря и заточки коньков. Будут работать кафе и точки с горячими напитками. В меню — блины с сахалинской красной икрой, ярославским сыром, мурманской семгой или алтайским медом, гречневый ломоть с мраморной говядиной или куриным бедром, классические пончики и русский колосок с сахарной пудрой, московские плюшки и ватрушки.

Еще один каток, с пунктом проката и камерой хранения, откроют в парке «Останкино». Там же проложат прогулочный лыжный маршрут.

В декабре около интерактивного музейного комплекса «Буран» откроется прокат детских квадроциклов.

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