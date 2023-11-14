В Китае запустили самый быстрый интернет в мире со скоростью передачи данных в 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду, сообщила South China Morning Post (SCMP).

Этот показатель скорости является рекордным, он равен передаче 150 фильмов в формате HD за одну секунду.

Кабель длиной более 3 тыс. км соединил Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Его подключили к Сети в июле, после завершения испытаний его ввели в эксплуатацию.

Как отмечается, данная скорость передачи данных до 10 раз превышает ближайшие по этому показателю аналогичные проекты в США. Кроме того, программное обеспечение и оборудование для работы кабеля было полностью произведено в Китае.

Проект реализован Университетом Цинхуа, оператором связи China Monile, а также компаней Huawei Technologies и Cernet Corporation.

Ранее, 25 октября, американская корпорация Google заявила о намерении протянуть подводные оптоволоконные интернет-кабели к дальним островам в юго-западной части Тихого океана. Кроме того, сейчас компания реализует проект прокладки оптоволоконного кабеля, соединяющего Тайвань с США и Филиппинами. Благодаря подключению к проводу, который протянется через Тихий океан из США на 15 тыс. км, планируется повысить скорость интернет-соединения.