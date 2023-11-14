Апелляционный суд отклонил жалобу конечного бенефициара крупнейшего должника МОЭК

14 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу на судебный акт, вынесенный судом первой инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности конечного бенефициара УК «Дом-Мастер» Тимура Кирова. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В августе 2023 года Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве крупнейшего неплательщика за тепло с долгом свыше 1,6 млрд рублей, признал Кирова конечным бенефициаром компании. Однако это решение бизнесмен обжаловал.

Это дело стало одним из крупнейших в практике привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Как было установлено в суде, МОЭК поставлял тепло в управляемые «Дом-Мастером» многоэтажки в центре Москвы, при этом собранные «управдомами» с жильцов деньги на счета ресурсника не поступали. Суд установил, что средства выводились из УК «Дом-Мастер» по фиктивным сделкам в пользу аффилированных с должником лиц вместо того, чтобы быть направленными на расчеты с кредиторами.

Как пояснили представители МОЭК, в результате отклонения апелляции Тимура Кирова с юридической точки зрения он был официально признан контролирующим лицом УК «Дом-Мастер», который причинил вред кредиторам. Таким образом МОЭК сможет предъявить прямые требования к Кирову и обратить взыскание на его активы. Как сообщили в компании, деньги, полученные с выгодополучателей недобросовестных компаний, будут направляться, в том числе, на ремонт теплосетей.

Судебный спор с УК «Дом-Мастер» и его конечным бенефициаром Тимуром Кировым станет для МОЭК важнейшим прецедентом, который поможет привлекать к ответственности не только недобросовестных потребителей — управляющие компании, но и их конечных бенефициаров, считают в организации.