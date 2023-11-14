Опубликован тизер-трейлер фильма «Лёд 3»

Опубликованы тизер-трейлер и тизер-постер фильма «Лёд 3», продолжение франшизы по традиции выйдет в прокат в День всех влюбленных.

Режиссером проекта выступил Юрий Хмельницкий. Александр Петров вернулся к роли спортсмена Саши Горина, а Мария Аронова вновь сыграла тренера Ирину Шаталину. Главные роли исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров.

«В «Лёд 3» мне хотелось сохранить тональность сказки, за которую аудитория так полюбила эту франшизу. Чтобы зритель пришел в зал и на пару часов отвлекся от своих проблем. Путь к мечте, большая любовь, сложные отношения в семье, взросление — то, что предстоит пройти героине новой части. Вызовом для меня стали музыкальные номера: мы старались сделать их продолжением актерского существования в кадре, насытить событиями, чтобы они стали двигателем истории, а не украшением. Я надеюсь, у нас получилось», — сказал Хмельницкий.

Генеральными продюсерами стали Фёдор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский. По словам Андрющенко, «Лёд 3» продолжит серию ярких работ студентов Школы «Индустрия».

«Нам, основателям школы «Индустрия», приятно видеть как еще один талантливый выпускник начинает свой путь в большом кино. Мы видели короткие метры Юры во время учебы, работали вместе с ним над картиной «Сто лет тому вперед», где он был режиссером второй съемочной группы, и в процессе этой работы стало понятно, что режиссер третьей картины найден», — добавил он.

Врубель отметил, что с момента выхода второй части франшизы прошло уже почти четыре года, но традиция выпускать кино на День всех влюбленных сохранилась.

«Нам важно радовать зрителей в этот праздник и каждый раз приятно удивлять их. Вот и сейчас мы завершаем нашу трилогию с новым режиссером и молодыми актерами в главных ролях: новыми лицами, которые появятся в кадре вместе с Александром Петровым и Марией Ароновой», — сказал он.

Также в числе продюсеров проекта — Ольга Филипук, Михаил Китаев, Вадим Смирнов и Ирина Варламова. За производство отвечают компании Art Pictures Studio, «Водород», «Плюс Студия», «Национальная Медиа Группа» при участии телеканала «Россия», поддержке телеканала «СТС» и Фонда кино.

В российский прокат «Лёд 3» выйдет 14 февраля 2024 года, дистрибьютором фильма выступила компания «НМГ Кинопрокат».