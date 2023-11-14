Центробанк выпустил монеты с логотипами ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо»

Центральный банк (ЦБ) РФ выпускает в обращение памятные серебряные монеты из серии «Российский спорт», которые посвящены футбольным командам ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». Об этом 14 ноября сообщается на сайте регулятора.

«Банк России 14 ноября 2023 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт»: ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», — уточняется в сообщении ЦБ.

Отмечается, что на лицевой стороне монеты диаметром 25 мм расположены надписи «Российская Федерация», «Банк России», дата «2023», номинал монеты «1 рубль». Также на ней можно увидеть обозначение металла по периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, пробу, товарный знак монетного двора и массу драгоценного металла. А на оборотной стороне изображены рельефные эмблемы Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА), общества «Динамо» и Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив».

Тираж— 10 тыс. шт.

Монетой можно расплачиваться на территории РФ, она обязательна к приему без ограничений, напомнили в регуляторе.

8 сентября Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей, она посвящена Георгию Победоносцу. Монета выполнена из золота 999-й пробы, имеет форму круга диаметром 22,6 мм. Изготовлена качеством «анциркулейтед». Тираж составит до 150 тыс. единиц.

Ранее, 18 июля, ЦБ России выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 рубля в честь советского рок-музыканта, основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Тираж — 5 тыс. шт.