Помогающую при раке и аутизме колбасу изобрели новосибирские ученые

Группа ученых из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) изобрела колбасу, которая будет полезна при некоторых заболеваниях. Специалисты планируют запатентовать рецепт этого изделия. Соответствующая заявка появилась в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности. На это обратил внимание Sib.fm.

Судя по описанию изобретения, нововведением является добавление в рецепт двух ингредиентов: выжимки из белокочанной капусты и семян горчицы. В остальном это привычный мясной продукт, в который входят свинина, говядина и специи.

В описании изобретения говорится, что ускорить процесс выздоровления при выявлении раковых заболеваний поможет семя горчицы, так как вещества, которые в нем содержатся, способны ингибировать рост раковых клеток. Капуста же помогает уменьшить симптомы аутизма и восстановить умственные способности после травмы головного мозга.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Олег Сороколетов, стоящий во главе группы ученых — разработчиков продукта, в разговоре с агентством объяснил, что им удалось улучшить вкус продукта при смешивании мяса с овощами. Для этого они взяли вытяжку овощей, обладающую противораковым эффектом. Таким образом у них получилось не испортить вкус. Этой колбасы можно будет есть сколько угодно и без вреда, сказал Сороколетов.

Пока не известно, когда разработка сибирских ученых попадет на полки магазинов. Для этого необходима поддержка инвесторов.

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