Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году
Мир
Кулеба исключил возможность получения страной обещанного 1 млн боеприпасов
Мир
В ООН заявили о нарушении Киевом конвенции о запрете противопехотных мин
Мир
ЦАХАЛ подтвердила гибель 19-летней военнослужащей
Мир
Песков назвал голословным заявление США о помощи России и Китая КНДР
Экономика
ФАС обсуждает повышение штрафа банкам за нарушение закона «О рекламе»
Политика
Песков заявил об адаптации России к санкциям со стороны Запада
Общество
Осужденный за убийство журналистки Политковской получил помилование
Мир
Глава офиса Зеленского назвал 2024 год решающим в конфликте с Россией
Общество
Специалисты Минздрава РФ осмотрели 98 покинувших Газу россиян
Мир
«Росатом» и МИД Венгрии подписали график строительства АЭС «Пакш-2»
Общество
Раненных при обстреле Донецка военкоров «Известий» выписали из больницы
Общество
Кравцов заявил о проверке детей мигрантов в школах на уровень знания русского языка

Помогающую при раке и аутизме колбасу изобрели новосибирские ученые

0
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа ученых из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) изобрела колбасу, которая будет полезна при некоторых заболеваниях. Специалисты планируют запатентовать рецепт этого изделия. Соответствующая заявка появилась в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности. На это обратил внимание Sib.fm.

Судя по описанию изобретения, нововведением является добавление в рецепт двух ингредиентов: выжимки из белокочанной капусты и семян горчицы. В остальном это привычный мясной продукт, в который входят свинина, говядина и специи.

В описании изобретения говорится, что ускорить процесс выздоровления при выявлении раковых заболеваний поможет семя горчицы, так как вещества, которые в нем содержатся, способны ингибировать рост раковых клеток. Капуста же помогает уменьшить симптомы аутизма и восстановить умственные способности после травмы головного мозга.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Олег Сороколетов, стоящий во главе группы ученых — разработчиков продукта, в разговоре с агентством объяснил, что им удалось улучшить вкус продукта при смешивании мяса с овощами. Для этого они взяли вытяжку овощей, обладающую противораковым эффектом. Таким образом у них получилось не испортить вкус. Этой колбасы можно будет есть сколько угодно и без вреда, сказал Сороколетов.

Пока не известно, когда разработка сибирских ученых попадет на полки магазинов. Для этого необходима поддержка инвесторов.

Ранее психонейроиммунолог и кандидат психологических наук Александр Блинков рассказал, как стресс может помочь в борьбе с раком и другими заболеваниями. Психолог сослался на исследование ученых Американской психологической ассоциации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023