Врач рассказала об основных видах нарушения речи

Самыми распространенными речевыми нарушениями во взрослой неврологии считаются так называемые афазии и дизартрии. Более подробно о том, что это такое, а также о причинах и лечении данных нарушений «Известиям» 14 ноября, в Международный день логопеда, рассказала медицинский психолог и нейропсихолог Европейского Медицинского Центра (ЕМС), к.м.н. Юлия Зуева.

По ее словам, речевой дефицит возникает при повреждениях специфичных для речи отделов мозга. Трудности могут появляться как при формулировании собственных речевых высказываний – нарушение экспрессивной речи, так и при понимании обращенной речи — нарушения импрессивной речи.

«Нарушения речевых функций называют афазиями. А когда ограничения подвижности речевого аппарата затрудняют артикуляцию, интонацию, ритм и плавность речи, такие нарушения называют дизартрией. Описаны разные виды афазий и дизартрий, которые возникают при неврологических заболеваниях — инсульты, черепно-мозговые травмы, инфекционные, дегенеративные заболевания мозга и др.» — рассказала Зуева.

Она отметила, что восстановление речи — это очень длительный и трудоемкий процесс. В неврологической клинике нарушения речи корректируются с помощью совместной работы логопеда и нейропсихолога. Работа над тяжелыми формами афазии может длиться несколько лет. На этом этапе очень важно научить человека выражать свои мысли и строить общение с помощью его собственных когнитивных и двигательных ресурсов, а также с использованием альтернативной или дополнительной коммуникации.

«Это могут быть специальные таблицы с рисунками-обозначениями бытовых действий, потребностей, симптомов болезней; карточки или книги с фотографиями близких, домочадцев и действий с ними. При таких нарушениях речи, как дизартрия, когда сама языковая система речи сохранна, могут быть использованы специальные программы по озвучиванию речи с помощью синтезатора», — добавила специалист.

По ее словам, на период восстановления речевых функций в реабилитационном формате с пациентом работают логопеды, нейропсихологи, неврологи, обеспечивая комплексное медицинское и психологическое сопровождение. Поддержка семьи и ее участие в реабилитации — это необходимое условие для эффективного процесса восстановления речи.

«Возраст — не крест на работе с дефектами речи. Например, если мы говорим о взрослом человеке, который решил начать выступать публично, логопеду будет сложнее поставить ему речь, чем условному школьнику, но все возможно. С афазиями все труднее. Процесс работы с этими дефектами речи кропотливый и требует ежедневного вовлечения и пациента, и его близкого окружения. Но несмотря на это в любом возрасте человек если и не возвращается к норме, то может приблизиться к ней», — подытожила специалист.

18 апреля президент гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская рассказала о причинах появления заикания у детей и взрослых. В частности, она пояснила, что у появления заикания есть два наиболее чувствительных периода. Один из них приходится на 2–3 года, когда у детей начинается активное овладение речью, — ребенок хочет сказать многое, но его артикуляционный аппарат не успевает произносить всё задуманное. Другой период приходится на возраст семи лет, когда ребенок начинает много писать.