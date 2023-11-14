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«Мозг-на-чипе» для исследования лекарств появится в РФ в 2026 году

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Фото: Пресс-служба МГТУ им. Баумана
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Специалисты Научного центра неврологии (НЦН) и МГТУ имени Н.Э. Баумана приступили к разработке уникальной модели «мозга-на-чипе», узнали «Известия».

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«Цель проекта — создание функционирующей двухбарьерной микрофизиологической системы на чипе, которая включает в себя модель гематоэнцефалического и модель гематоликворного барьеров. Всё это позволит в ускоренном режиме испытывать лекарства и диагностировать нейрозаболевания», — отметил декан факультета «Биомедицинская техника» МГТУ им. Баумана, руководитель НОЦ «Мягкая материя и физика флюидов» Станислав Юрченко.

К данному моменту проект находится на стадии научно-исследовательских опытно-конструкторских разработок (НИОКР). До сих пор при in vitro (в пробирке) скрининге соединений с потенциальной фармакологической активностью в отношении клеток головного мозга никак не учитываются механизмы, связанные с общим влиянием процессов проникновения соединений через два барьера.

«Это объясняется технологическими сложностями в моделировании такой микрофизиологической системы, оценке проницаемости и целостности обоих барьеров», — отметила учредитель Фонда развития отечественной науки, техники и медицины «Фронтмед», заместитель директора по научно-организационной работе и развитию НЦН Елена Гнедовская.

Первые такие модели должны быть получены в 2026 году, рассказала «Известиям» Елена Гнедовская.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 14 ноября, в 10:00

С места в барьер: уникальный «мозг-на-чипе» поможет в разработке лекарств

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