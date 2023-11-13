В Нью-Йорке на 87-м году жизни скончалась старшая сестра Дональда Трампа

Судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри, старшая сестра 45-го президента США Дональда Трампа, скончалась на 87-м году жизни у себя в квартире в квартале Верхний Ист-Сайд на Манхэттене. Об этом 13 ноября сообщает местное издание The Daily Voice.

Причина смерти старшей сестры Трампа неизвестна, отмечает телеканал. По информации Daily Mail, правоохранители организовали судмедэкспертизу. Сам бывший президент США еще не комментировал произошедшее.

В 1983 году тогдашний американский лидер Рональд Рейган назначил Трамп-Бэрри в Окружной суд США по округу Нью-Джерси, а с 1999 года она находилась на ряде должностей в Апелляционном суде третьего округа США.

В 2019-м судья Трамп-Бэрри ушла в отставку из-за начавшегося расследования в отношении налогового мошенничества семьи Трампов.