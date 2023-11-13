Федор Бондарчук награжден премией журнала VOICE «Главные лица. Продюсер»

Актер и продюсер Федор Бондарчук получил первую награду на премии журнала VOICE «Главные лица» в номинации «Главные лица. Продюсер». Церемония награждения прошла вечером 13 ноября в Театре имени Пушкина в Москве.

«Неловко, неудобно немножко одному стоять, потому что перечисленные работы здесь — со мной должны стоять как минимум пять моих товарищей. Тем не менее, принимая эту награду коллективную, коллективу в первую очередь «НМГ Студии», пользуясь случаем хочу поблагодарить авторов», — сказал Бондарчук.

В частности, продюсер отметил режиссера сериала «Балет» Евгения Сангаджиева и исполнительницу его главной роли Аллу Сигалову, а также продюсера сериала «Фишер» Сергея Кальварского и режиссера этого сериала Сергея Тарамаева.

Отдельную благодарность Бондарчук выразил креативному продюсеру «НМГ Студии» Андрею Першину, поздравив его с успехом сериала «Слово пацана», релиз которого состоялся в четверг.

Также статуэтку журнала VOICE в категории «Главные лица. Режиссура» получил за сериал «Балет» режиссер Евгений Сангаджиев. За данную награду он поблагодарил своих партнеров, «НМГ Студию» и старших товарищей.