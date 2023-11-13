Представлены результаты работы «Сколково»

Число компаний-резидентов «Сколково» в третьем квартале этого года составило порядка 3,8 тыс., сообщил председатель правления фонда Игорь Дроздов.

«Мы прогнозируем значительный прирост выручки резидентов в 2023 году, она составит 550-600 млрд рублей. Объем уплаченных участниками проекта налогов и взносов составил в 2022 году почти 50 млрд рублей, значительная доля из них поступила в бюджет Москвы — более 20 млрд рублей», — отметил Дроздов в ходе заседания попечительского совета фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

Зампредседателя Совета Безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев заявил, что выручка компаний-резидентов по итогам года превысит 500 млрд рублей. Он также отметил, что «Сколково» активно ведет работу по укреплению технологического суверенитета страны.

«Например, принимает участие в поддержке дизайн-центров по микроэлектронике, развитии отечественного научного приборостроения и химической промышленности. «Сколково» смог оперативно перестроить свою внутреннюю и внешнюю деятельность, адаптироваться к новым вызовам. Продолжается рост выручки его резидентов, увеличивается количество рабочих мест в компаниях, не снижаются темпы по привлечению частных инвестиций в проекты стартапов», — заявил Медведев.

В 2023 году, по словам Дроздова, ожидается, что компании-резиденты выплатят в бюджеты разных уровней более 70 млрд рублей. «Объем привлеченных участниками инвестиций по нашему прогнозу будет рекордным за всю историю «Сколково» — более 40 млрд рублей», — добавил председатель правления фонда.

За период с 2013 года по третий квартал 2023-го объем привлеченных компаниями-резидентами инвестиций превысил 175 млрд рублей. Было создано почти 85 тыс. рабочих мест.

Во время заседания также отмечалось, что в 2023 году продолжается развитие платформы НИОКР-сервисов (RND Market), на которой обеспечивается взаимодействие заказчиков и исполнителей услуг. На площадке зарегистрировано более 3,2 тыс. заказчиков (их количество за этот год выросло на 77%). За полтора года на платформе размещено 2,7 тыс. заявок.

Кроме того, инновационный центр оказывает поддержку высокотехнологичному экспорту и импорту: сегодня продукция участников «Сколково» поставляется в 102 государства. Более 400 резидентов экспортируют свои разработки за рубеж, среди популярных направлений — страны СНГ, Китай, ОАЭ.

Председатель совета директоров фонда «Сколково» Игорь Шувалов отметил высокую эффективность работы институтов развития в рамках группы ВЭБ.РФ. По его оценке, бесшовное взаимодействие этих институтов «позволило в 2022-2023 годах дополнительно профинансировать участников «Сколково» на 15,8 млрд рублей». «В 2022 году был организован обмен данными между «Сколково» и ФСИ (Фондом содействия инновациям), что помогло существенно ускорить процесс и увеличить объем грантового финансирования ФСИ для сколковских стартапов до 4,3 млрд рублей», — подчеркнул Шувалов.

В рамках заседания ректор Сколтеха Александр Кулешов представил отчет о деятельности университета. В 2023 году получены результаты по ключевым технологическим программам, сказал он. В следующем году будет налажен серийный выпуск первой партии базовых 4G и 5G-станций, разработанных в Сколтехе.

Кулешов отметил, что фокус международной деятельности учреждения направлен на расширение присутствия в странах БРИКС и Ближнего Востока.

«Создана совместная лаборатория в области искусственного интеллекта в биомедицине с Университетом Шарджи — в данный момент в сотрудничестве с медицинскими партнерами из РФ и ОАЭ реализуются прикладные исследования в области нейровизуализации и омиксных технологий. В ближайших планах запуск лабораторий с партнерами из КНР, в частности, с Китайской Академией Наук (Шанхайским институтом оптики и точной механики) и с университетом Фудань», — констатировал ректор.

«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) — крупнейший инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при его поддержке, поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий. Сколковская экосистема включает программы поддержки частных инвесторов и университетских стартапов, зарубежное патентование и таможенное оформление экспорта и импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе, а Сколтех в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65 место.