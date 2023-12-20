Двойное ускорение: оплата покупок по QR-коду «Сбера» стала еще быстрее и удобнее

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Оплата по QR-коду как комфортный способ расчетов пользуется у россиян большой популярностью, которая растет год от года. Теперь появилась возможность еще быстрее и удобнее оплачивать покупки по QR-коду «Сбера». На чем экономится время и как работает новая услуга, читайте в материале «Известий».

В один клик

Оплата QR-кодом — одна из опций семейства платежных сервисов SberPay, каждая из которых позволяет оплачивать покупки и услуги, даже если с собой нет банковской карты. Главное новшество для потребителей заключается в том, что теперь, чтобы оплатить товар по QR-коду через Sberpay, не нужно заходить в приложение СберБанк Онлайн.

— Сегодня скорость становится едва ли не самым главным требованием клиентов к технологическим процессам наряду с безопасностью, и секунды, которые покупатели тратят на дополнительные клики по клавишам при оплате на кассе, кажутся для некоторых избыточными. Поэтому мы усовершенствовали наше платежное решение оплаты по QR-коду, — говорит и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин.

Это может показаться несущественным нюансом, но на деле позволяет сократить время операции вдвое. Достаточно отсканировать камерой смартфона QR-код на терминале магазина и выбрать SberPay.

— По нашим подсчетам, благодаря этому клиенты смогут оплатить покупку со SberPay почти на 10 секунд быстрее. Все остальные параметры остаются без изменений — для оплаты нужен только смартфон, банковскую карту или наличные носить с собой не надо, — отмечает Шубочкин.

Действительно, для подтверждения платежей при оплате через Sberpay переходить в СберБанк Онлайн больше не нужно, достаточно авторизоваться через приложение при первой оплате по QR-коду на мобильном устройстве покупателя. Не страдает ли безопасность платежей? Нет, безопасность транзакций обеспечивает специальный алгоритм. При покупке товаров на сумму до пяти тысяч рублей оплата пройдет в один клик, если ваша покупка стоит дороже, надо будет ввести код из СМС.

Оплата по QR-коду «Сбера» — удобный и выгодный способ офлайн-оплаты, рассчитаться таким образом можно практически где угодно: в магазинах, кафе, ресторанах, супермаркетах, салонах красоты, продуктовых палатках, одним словом, везде, где есть обслуживание по эквайрингу Сбербанка. К вашим услугам более 1.6 миллионов терминалов. А для оплаты нужен только смартфон с доступом в сеть Интернет.

Чисто технически все очень просто: наводите камеру телефона на QR-код и переходите по ссылке. На платежной странице выберите, как платить. Сделать это можно или через SberPay, или в приложениях 10 банков-партнеров, количество которых будет увеличиваться.

А при оплате через банки-партнеры вы получаете гарантированный кэшбэк по программе лояльности банка.

Неуклонный рост

Сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы Android или iOS.

— QR-код от «Сбера» как быстрый и удобный способ оплаты становится все более популярным по всей стране. Ежемесячно им пользуется уже более 10 млн человек. Конечно, все это вызывает интерес у наших коллег по банковскому цеху, которые видят свою выгоду в том, чтобы подключиться к платежной инфраструктуре «Сбера» и дать своим клиентам лучший клиентский опыт, — отмечает Сергей Шубочкин.

Клиенты других банков, подключившихся к сервису оплаты по QR-коду «Сбера», получили выгоду не только в быстрой и удобной оплате покупок смартфоном, но в возможности вернуть себе часть денег в виде кешбэка.

QR-код может быть наклеен на прилавке или выводится кассиром на экран POS-терминала. Для оплаты нужно отсканировать QR-код камерой телефона и подтвердить оплату в приложении своего банка. При оплате через эти сервисы по QR-коду от Сбербанка клиенты банков получат такой же кешбэк, как и если бы платили картой.

По словам Сергея Шубочкина, количество транзакций по QR-коду от «Сбера» растет хорошими темпами, с начала года их количество выросло в 4 раза. Кроме того, в результате сотрудничества между банками к платежной инфраструктуре Сбербанка подключается все больше новых партнеров. Реализация совместных проектов еще больше расширит сферу применения QR-кодов в России и обеспечит миллионам россиян лучший клиентский опыт.