Эксперт оценил идею создания приложения для борьбы с зависимостью от гаджетов

Сервисы, помогающие бороться с цифровой зависимостью, нужны. Однако важно, чтобы они сами не стимулировали эту зависимость. Об этом 13 ноября в разговоре с «Известиями» заявил директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что сотрудники Южно-Уральского государственного университета создали специальное мобильное приложение, главная задача которого — борьба с зависимостью от гаджетов. В первую очередь российская разработка призвана помочь школьникам и студентам младших курсов. Приложение под названием «Цифровая аскетика» предлагает интерактивный курс на семь дней, который включает в себя задание на развитие сразу нескольких скиллов — критического мышления, заботы о себе и контроля за цифровым следом.

Как отметил Зыков, подобные сервисы и приложения действительно нужны. Но, самое главное, чтобы они сами не стимулировали эту цифровую зависимость, заставляя пользователя читать на смартфоне статьи и смотря различные обучающие видео.

«Вопрос в том, готовы ли к этому дети. Скорее всего, нет. Взрослые сами очень часто приучают детей к гаджету, в процессе его воспитания, так как в момент, когда они заниматься своими делами, им нужно было отвлечь ребенка, и смартфон для них был таким инструментом. В результате дети сегодня неотделимы от смартфона. И заставить их добровольно расстаться с ним — большая сложность. Поможет ли это приложение? Не уверен, что текущие механизмы верные, но нужно тестировать и смотреть в полевых условиях, перед тем как делать вывод», — подчеркнул он.

По его словам, есть ряд электронных сервисов, включающих родительский контроль, которые позволяют решить вопрос контроля доступа ребенка в интернет или к конкретным приложениям.

«Но с ними ребенок начинает бороться. Делает разные попытки обмануть или деактивировать эти системы. Поэтому мнение о том, что нужно осознанное потребление времени, проводимого в телефоне, — в целом правильное. Однако без запретительных мер это всё равно не сработает», — считает Зыков.

1 сентября «Известия» ознакомились с результатами исследования, согласно которому 37% россиян проверяют историю запросов и гаджеты своих детей. Уточнялось, что самый популярный метод — периодически проверять их девайсы и проведенное в Сети время.