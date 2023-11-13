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Второй российский винодельческий форум завершил работу

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В ходе сессий и заседаний были подняты ключевые вопросы развития винодельческой отрасли и определена стратегия ее дальнейшего развития.

Статус России в качестве винной державы был закреплен впервые федеральным законом «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», что вызвало опережающий рост винодельческой отрасли. Во всех винных регионах страны идет работа над увеличением площади действующих виноградников, строятся и запускаются новые винодельни, создаются энотуристические кластеры, ведется работа над совершенствованием системы дистрибуции российского вина. Весь возможный максимум сопровождающих рост отрасли вопросов обсуждался в рамках работы РВФ 9 и 10 ноября 2023 года в Москве, на площадке отеля Radisson Collection. Как и в прошлом году, Форум вновь объединил виноделов, виноградарей, дистрибуторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Основным фокусом деловой программы стало общее желание игроков рынка изменить глобальное представление о качестве и конкурентоспособности российского вина.

«Российское виноделия растет опережающими темпами, как мы знаем, с 2018 года, производство вина в нашей стране выросло с 32 дал в 2017 до 60 млн дал в 2022-м. Отрадно видеть, что Российский винодельческий форум стал главной площадкой для консолидации усилий отрасли в ее желании развиваться согласно самым высоким стандартам», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Главной темой пленарной сессии «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» стало определение основных направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. Модератором сессии выступил председатель правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев: «Форум созывается уже второй раз благодаря усилиям «Росконгресса» и Россельхозбанка. Наша цель — обсудить состояние отрасли, понять, сколь сильно влияют на нас санкции, понять, почему важна и что может для сделать наука, оценить давление импорта на наш рынок, конкуренцию и меры для его защиты», — подчеркнул Дмитрий Киселев в своей речи к участникам сессии.

Центральным событием сессии стало выступление министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, который отметил повышенное внимание к российскому вину со стороны государства. В своем выступлении Дмитрий Патрушев затронул вопросы развития виноградарства как составной части отрасли, а также отметил важность формирования блока протекционистских мер, необходимых для ее дальнейшего развития.

Прогнозы развития отечественного виноградарства и виноделия обсудили участники сессии «Вперед в будущее винодельческой отрасли», модератором которой выступил начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Федосов. Центральным событием ее программы стала презентация «Федеральной стратегии развития виноградарства и виноделия», рассчитанной на период до 2050 года.

Сессия «Онлайн-продажи российского вина: необходимые и достаточные условия» была посвящена тем возможностям, которые сулит один из самых быстрорастущих сегментов российского рынка для российских виноделов, особенно малых, чья продукция пока представлена не на всей территории страны в условиях модели разумного потребления. Были отмечены потенциально широкие возможности ПВЗ легализации удаленной доставки, а также кейс интеграции возможностей портала Vino.ru, популяризирующего продукцию малых виноделен и сети «ВинЛаб».

Сессия «Стандарты нестандартных вин» была посвящена практическим качествам вин, концептуально выходящих за рамки ГОСТа, — органических, биодинамических, а также «натуральных», «оранжевых» и петнатов. В горячей дискуссии виноделов-практиков были высказаны пожелания по корректировке требований к таким показателям, как осадок, прозрачность, фильтрация, в то же время единодушно высказали общее желание оставаться в рамках высоких требований к качеству вина как такового.

В рамках сессии «Инвестиции в виноделии» обсуждался широкий круг проблем, связанных различными финансовыми аспектами винодельческой отрасли, от инвестиций в питомники, закрывающих собственные потребности виноделен до возможности фьючерсных продаж вина через ПИФы (проект РСХБ). Участники сошлись на необходимости адаптации законодательной базы под современные нужды отрасли.

Лекции и семинары серии «Винология» были посвящены самым разнообразным аспектам — от продвижения российских вин в мире до связей виноделия с художественным миром. Тема автохтонных российских сортов винограда была поднята на сессиях «Атлас автохтонных сортов винограда России» и «Simple Group. Будущее российского виноделия — автохтоны?».

Также в рамках РВФ прошел «Саммит виноделов Ассоциации виноградарей и виноделов России». С работой АВВР была связана и проблематика профессиональной оценки вина, которая обсуждалась в ходе дискуссии «А судьи кто? Винные рейтинги».

Организаторами РВФ выступают Фонд «Росконгресс» и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк.

Форум проходит при поддержке стратегического научного партнера НИЦ «Курчатовский институт».

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