В Москве за девять месяцев собрали почти 1,2 млн т вторсырья

Почти 1,2 млн т вторсырья собрали в Москве в период с января по сентябрь. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, это стало возможно благодаря программе раздельного сбора мусора. В столице сохраняется хорошая динамика реализации этой программы. До ее старта в столице ежегодно выделяли всего 450 тыс. т вторсырья. В этом году было выделено и направлено на переработку почти 1,2 млн т, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Программа раздельного сбора мусора действует в Москве с 2020 года, уточняет РИАМО. Возле объектов социальной сферы во дворах установлено более 60 тыс. брендированных контейнеров, на которых указана соответствующая индикация.

«Главной задачей было сделать этот процесс максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему», — приводит слова Бирюкова сайт kp.ru.

Сбором и вывозом отходов занимается около тысячи мусоровозов, каждый из которых отмечен определенным цветом, сообщает телеканал «360».

Уточняется, что для горожан участие в программе раздельного сбора мусора остается добровольным, но с каждым годом всё больше москвичей начинает сортировать домашний мусор, в том числе и благодаря разъяснительной работе.

В 2022 году жители Москвы в рамках программы раздельного сбора мусора сдали почти 1,5 млн т вторсырья. Это почти на 50% превысило аналогичный показатель 2021 года.