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В лесах Тамбовской области собрали 30 т шишек

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Лесоводы Тамбовской области заготовили порядка 7 т семян лесных растений. Семена дуба, каштана, березы, ореха, сосны и рябины останутся на зимнем хранении в лесхозах. Весной их должны высеять в лесных питомниках.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на региональное правительства, в частности, специалисты собрали 30 т шишек для создания необходимого запаса семян сосны. Из них удалось получить 300 кг семян сосны.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области прошло мероприятие в рамках всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Новый рукотворный лес появился на территории Моршанского лесничества. На территории лесничества высадили порядка 6 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

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