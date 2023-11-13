Новый терминал построят аэропорту имени Титова в Барнауле

В Барнауле начинают строить новый терминал международного аэропорта имени Г.С. Титова. 14 ноября, во вторник, заложат символический камень.

Соответствующее соглашение в марте 2022 года подписали власти Алтайского края и сеть региональных аэропортов «Новапорт холдинг». В августе 2023 года проект получил положительное заключение от Главгосэкспертизы.

Altapress.ru пишет, что за прошлый год аэропорт Барнаула посетило более 600 тыс. человек. А с появлением нового терминала воздушная гавань сможет принимать более 1 млн.

Площадь комплекса составит около 10 тыс. кв. м. Это в два раза больше территории нынешнего аэропорта. Завершить работы планируется к концу 2025 года. Строительные работы не должны повлиять на расписание полетов.

В сентябре из барнаульского аэропорта открылся прямой рейс в Пермь. Вылеты осуществляются на комфортабельном воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров авиакомпании «ЮВТ Аэро» с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.