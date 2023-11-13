Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе США отметили Россию как полноправного участника на саммите АТЭС
Мир
Reuters сообщило о двух авиаударах США по объектам в Сирии
Мир
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Армия
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
Армия
ВС РФ сорвали пять ротаций и уничтожили семь минометных расчетов ВСУ
Мир
Новая группа россиян утверждена для эвакуации из Газы
Армия
Бойцы ВС РФ ликвидировали укрывавшуюся в окопах и блиндажах пехоту ВСУ
Мир
В Пентагоне подтвердили удары по объектам в Сирии
Армия
Боец спецназа «Сибирь» отметил нехватку техники у ВСУ на артемовском участке
Мир
База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась обстрелу
Армия
Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил позиции украинской армии в зоне СВО
Происшествия
Жителя Дивногорска задержали по подозрению в госизмене

Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев

0
Фото: ratel.kz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай 13 ноября сообщил о смерти младшего брата первого президента республики, крупного казахстанского предпринимателя Болата Назарбаева.

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», — написал Укибай на своей странице в соцсети Х (ранее — Twitter).

По данным СМИ Казахстана, причиной смерти 70-летнего мужчины стала остановка сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. В 2022 году у Болата Назарбаева обнаружили онкологическое заболевание, осложненное рядом хронических болезней.

Отмечалось, что в начале ноября брат первого президента Казахстана был госпитализирован с повторным инфарктом.

Болат Назарбаев окончил сельскохозяйственный техникум в Шамалгане и юридический институт в Караганде. В 2016 году он создал благотворительную организацию.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1989 по 2019 год. Сейчас политику 83 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023