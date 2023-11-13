Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай 13 ноября сообщил о смерти младшего брата первого президента республики, крупного казахстанского предпринимателя Болата Назарбаева.

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», — написал Укибай на своей странице в соцсети Х (ранее — Twitter).

По данным СМИ Казахстана, причиной смерти 70-летнего мужчины стала остановка сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. В 2022 году у Болата Назарбаева обнаружили онкологическое заболевание, осложненное рядом хронических болезней.

Отмечалось, что в начале ноября брат первого президента Казахстана был госпитализирован с повторным инфарктом.

Болат Назарбаев окончил сельскохозяйственный техникум в Шамалгане и юридический институт в Караганде. В 2016 году он создал благотворительную организацию.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1989 по 2019 год. Сейчас политику 83 года.