Брата Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода из-за допинга

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) дисквалифицировала российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом 11 ноября сообщил американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора CSAC Энди Фостера.

«Усман Нурмагомедов был дисквалифицирован на шесть месяцев Атлетической комиссией штата Калифорния после положительного результата теста на запрещенное вещество после его боя против Брента Примуса на Bellator 300», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Как указал Хельвани, у россиянина было предписание на использование препарата, но он не подал заявку на TUE (исключения для терапевтического использования). Нурмагомедов также получил штраф в размере $50 тыс. и был зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Бой Нурмагомедова с американцем Брентом Примусом, который состоялся 7 октября и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Результат аннулирован.

По информации BJPENN.com, Нурмагомедов будет лишен титула чемпиона в легком весе.

На счету Усмана Нурмагомедова 17 побед (14 — досрочно) и ни одного поражения. Он является братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее, 11 марта, Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в Сан-Хосе (США) и вышел в полуфинал Гран-при легкого дивизиона промоушена. На турнире Bellator 292 боец ММА Нурмагомедов бился за титул чемпиона в легком весе против американца Бенсона Хендерсона.