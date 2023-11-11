В Якутии медведь напал на двух рабочих
Медведь напал на рабочих на Чаяндинском месторождении в Якутии. Сначала стая собак гоняла хищника по территории предприятия, после чего он напал на человека. Медведя попытались отогнать от пострадавшего, однако он напал еще на одного рабочего. На место ЧП прибыли охотники и застрелили хищника, сообщает телеканал «Известия». Предварительно, два человека пострадали, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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