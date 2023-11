Британский хит-парад возглавила последняя песня группы The Beatles

Последняя песня группы The Beatles Now and Then возглавила британский хит-парад. Таким образом, английская рок-группа спустя десятилетия снова установила сразу несколько рекордов, передает телеканал «Известия». Только за одну неделю трек легенд Ливерпуля прослушали более 5 млн раз. Также битлы вошли в историю чартов Британии как группа с самым длинным в истории разрывом между первым и последним хитом. Кроме того, Now and Then стал самый просматриваемым музыкальным клипом The Beatles — за одну неделю его посмотрели 2,15 млн раз.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.