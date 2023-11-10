Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве Магасумова

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения решение об аресте заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Таким образом суд отклонил жалобу стороны защиты на решение о заключении под стражу.

По материалам следствия, 11 августа Магасумов отдыхал в баре вместе с сослуживцем Павлом Яськевичем. Две девушки попросили мужчин дать им пострелять из пистолета Макарова. В результате 18-летняя жительница Луганска погибла от выстрела. На следующий день Магасумова задержали, а в начале сентября заключили под стражу.