Эксперт-психолог высказался об агрессии в кино для детей и подростков

Фильм или сериал со сценами насилия, в том числе снятый для школьников, далеко не всегда провоцирует подростков на агрессию или показывает им асоциальные модели поведения, отметил в беседе с «Известиями» эксперт по кинотерапии, психотерапевт, доцент кафедры социальной психологии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Сергей Березин. По его словам, гораздо важнее «сообщение фильма как целостного высказывания».

«И в этом смысле фильмы, например о подростках 80–90-х, не более опасны, чем непроверенная и недостоверная информация в социальных сетях. А может и менее опасная, потому что это кино могут смотреть и родители, а значит, в той или иной степени представлять себе, о чем идет речь», — подчеркнул он, комментируя кинопроекты о временах до и после перестройки, в том числе вышедший 9 ноября сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Березин добавил, что даже показанные в романтизированном ключе сериал «Бригада» и фильм «Бумер» не привели в свое время к всплеску бандитизма в стране. Кино, по его мнению, может вызывать разные оценки, но они будут субъективные, а нужно опираться на объективное содержание.

Кроме того, если в подростковом проекте есть история травли школьника, полезно дать юному зрителю конструктивную модель выхода из этой сложной жизненной ситуации.

«Когда подросток смотрит фильм со сценами травли и буллинга, терапевтический эффект вызывает сочувствие и сострадание к жертве. Если жертва находит в себе силы защищаться так, чтобы к ее защите были причастны и другие люди, тогда это становится вообще очень хорошим посланием. Это про то, что если ты сталкиваешься с агрессией, ты всегда имеешь возможность искать и находить помощь от других людей. Проблема, например, Лены Бессольцевой из ленты Ролана Быкова «Чучело» в том, что она не искала помощи, хотя могла бы», — пояснил Березин «Известиям».

При этом такие картины полезны и самим родителям, так как они рассказывают об их детстве и юности и помогают рефлексировать.

«Если речь идет о родителях и у них есть привычка разговаривать с детьми о фильмах, книгах и так далее, это очень хороший повод поговорить о том, как прошла их подростковость, что в ней было опасного и что в конце концов они делали для того, чтобы не сгинуть», — заключил эксперт.