Реклама
Прямой эфир
Мир
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Калифорнии
Мир
На Западе предположили урегулирование конфликта на Украине с введением баз НАТО
Мир
Рейтинг правительства Японии обвалился до рекордно низкого уровня
Мир
Последняя песня The Beatles с вокалом Леннона возглавила хит-парад Британии
Мир
В Германии отреагировали на политику Зеленского в отношении Запада
Мир
Венесуэла и Венгрия договорились о развитии стратегического сотрудничества
Наука и техника
Первую в мире обезьяну-химеру с двумя наборами ДНК создали ученые из Китая
Армия
Артиллерия РФ поразила украинский пункт управления БПЛА у Новомихайловки
Общество
Стало известно о завершении первого этапа летных испытаний беспилотника ТрАМП
Общество
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Южных Курил
Мир
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Москвой
Общество
Санитарный борт прибыл для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке
Общество
Пожар в производственном здании в Тамбовской области ликвидирован

Эксперт-психолог высказался об агрессии в кино для детей и подростков

Эксперт Березин: сцены насилия в кино не всегда провоцируют подростков на агрессию
0
Фото: пресс-служба ИРИ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм или сериал со сценами насилия, в том числе снятый для школьников, далеко не всегда провоцирует подростков на агрессию или показывает им асоциальные модели поведения, отметил в беседе с «Известиями» эксперт по кинотерапии, психотерапевт, доцент кафедры социальной психологии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Сергей Березин. По его словам, гораздо важнее «сообщение фильма как целостного высказывания».

«И в этом смысле фильмы, например о подростках 80–90-х, не более опасны, чем непроверенная и недостоверная информация в социальных сетях. А может и менее опасная, потому что это кино могут смотреть и родители, а значит, в той или иной степени представлять себе, о чем идет речь», — подчеркнул он, комментируя кинопроекты о временах до и после перестройки, в том числе вышедший 9 ноября сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Березин добавил, что даже показанные в романтизированном ключе сериал «Бригада» и фильм «Бумер» не привели в свое время к всплеску бандитизма в стране. Кино, по его мнению, может вызывать разные оценки, но они будут субъективные, а нужно опираться на объективное содержание.

Кроме того, если в подростковом проекте есть история травли школьника, полезно дать юному зрителю конструктивную модель выхода из этой сложной жизненной ситуации.

«Когда подросток смотрит фильм со сценами травли и буллинга, терапевтический эффект вызывает сочувствие и сострадание к жертве. Если жертва находит в себе силы защищаться так, чтобы к ее защите были причастны и другие люди, тогда это становится вообще очень хорошим посланием. Это про то, что если ты сталкиваешься с агрессией, ты всегда имеешь возможность искать и находить помощь от других людей. Проблема, например, Лены Бессольцевой из ленты Ролана Быкова «Чучело» в том, что она не искала помощи, хотя могла бы», — пояснил Березин «Известиям».

Проза насилия: почему школьники всё чаще сталкиваются с травлей
Количество случаев буллинга несовершеннолетних за полгода выросло на 19,5%

При этом такие картины полезны и самим родителям, так как они рассказывают об их детстве и юности и помогают рефлексировать.

«Если речь идет о родителях и у них есть привычка разговаривать с детьми о фильмах, книгах и так далее, это очень хороший повод поговорить о том, как прошла их подростковость, что в ней было опасного и что в конце концов они делали для того, чтобы не сгинуть», — заключил эксперт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023