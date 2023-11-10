Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 ноября можно в материале «Известий».

Как рассказали в Министерстве обороны России, в период с 4 по 10 ноября ВС РФ нанесли 11 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении улучшено положение по переднему краю на отдельных участках, отражено 18 атак противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Загоруйковки Харьковской области, Свердловки и Стельмаховки ЛНР. Потери противника составили свыше 710 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении отражено девять атак ВСУ и нацгвардии Украины. В районах Ямполовки и Серебрянки ДНР нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и теробороны. Потери противника составили более 725 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.

На донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отражено 16 атак противника. Потери ВСУ составили более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.

На южно-донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражено три атаки противника. Нанесено огневое поражение ВСУ и теробороны в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области. Общие потери противника составили свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля. Поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО. В районе Богатыря ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов теробороны.

На запорожском направлении отражены 14 атак противника в районах Вербового и Работино Запорожской области. В районах Малой Токмачки и Степового Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Потери противника за неделю составили до 505 военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. Сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

9 ноября силами личного состава мотострелковой роты группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Большинство боевиков уничтожены, 11 украинских военнослужащих взяты в плен. Командир подразделения и военнослужащие роты представлены к наградам.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 533 самолета, 254 вертолета, 8791 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 335 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 175 единиц специальной военной автомобильной техники.

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