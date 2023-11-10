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LAN-финал ОКИ-23 пройдет в Саранске

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Федерация компьютерного спорта России определила место проведения игр LAN-финала Открытых киберспортивных игр 2023. Соревнования пройдут 9 декабря на площадке «Огарев Арена» в Саранске.

Игроков ждут матчи полуфинала, которые пройдут 8 декабря в закрытом режиме, а 9 декабря, в день финальных поединков, «Огарев Арена» откроет свои двери для всех желающих. Общий призовой фонд составит 3 500 000 рублей.

Подробная информация об основном этапе доступна на официальном сайте мероприятия.

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