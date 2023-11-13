Пересчитать свои силы

Россияне активно кредитуются. В ряде жизненных ситуаций это действительно эффективные инструменты улучшения качества жизни. Неспроста государство активно поддерживает ипотечное и некоторые другие виды розничного кредитования.

В целом заемщики успешно расплачиваются по своим долгам. Этому способствуют, в частности, экономические тенденции: у нас растут реальные зарплаты и реальные доходы в целом.

Однако в России есть и заметная группа граждан, которые по тем или иным причинам не могут справиться со своими обязательствами. Как кредитными, так и другими — например, с долгами по ЖКХ или налогам. Человек может потерять работу, заболеть или попасть в чрезвычайную ситуацию. А может и просто не рассчитать свои силы. Ведь уровень финансовой грамотности у всех разный.

Центральный банк в последнее время ужесточает требования к кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой — с определенным лагом таких ситуаций будет меньше. Но они всё равно будут. Жизнь есть жизнь.

Из такого положения должен быть цивилизованный выход. И он существует. Институт персонального банкротства, и судебного, и внесудебного — реально работающий механизм.

Конечно, он не самый простой. Не получится взять кредит, накупить имущества и просто отказаться платить. Должен быть баланс — ведь интересы кредиторов тоже важны. В конце концов, банки выдают займы за счет средств вкладчиков.

Поэтому процедура банкротства длительная и требует определенных расходов, в том числе на финансового управляющего. И несет последствия. Например, после признания несостоятельности нельзя управлять компаниями и занимать руководящие должности в финансовых институтах.

Но механизм востребован. Банкротства физических лиц по статистике в основном инициируют сами граждане — то есть люди понимают, зачем это нужно, и добровольно это делают.

С момента появления судебной процедуры признания несостоятельности в 2015 году через нее прошло более 1 млн человек. С одной стороны, это менее 1% населения страны. Но с другой — как минимум миллион семей получили возможность решить свои финансовые проблемы.

Бывают ситуации, когда долги не так велики, но справиться с ними всё равно не удается. Поэтому появилась возможность внесудебного банкротства. Совсем недавно, с 3 ноября, ее параметры пересмотрели, чтобы повысить ее эффективность и доступность.

Теперь процедуру распространили на ряд категорий граждан, которые получают регулярные доходы, но всё равно нуждаются в поддержке. Например, пенсионеров и получателей социальных пособий, таких как семьи с маленькими детьми. Раньше этим людям не могли списать долги, потому что де-юре ежемесячные денежные поступления у них есть.

Также теперь расширили диапазон суммы долга, имея который можно обратиться за внесудебным банкротством. Нижний порог уменьшился с 50 тыс. до 25 тыс. рублей, а верхний подняли с 500 тыс. до 1 млн рублей.

На старых условиях число обратившихся за внесудебным банкротством составило десятки тысяч человек. Но даже по статистике по просроченным потребительским кредитам и микрозаймам понятно, что заметно большее число граждан также нуждается в поддержке для оздоровления своего финансового положения. Следует ожидать, что число обратившихся к процедуре вырастет в разы.

Она бесплатна, запустить ее можно в МФЦ. Там доступны информационные материалы, помогающие разобраться в процессе, понять, какие нужно предоставить документы и какие ограничения будут действовать после его прохождения.

Но будут крайне важны усилия властей на местах. Мало запустить удобную систему. Надо, чтобы нуждающиеся в помощи граждане о ней узнали и поняли все плюсы, а также все требования и ограничения. Здесь необходимо находить правильные каналы донесения информации. Например, использовать местные СМИ, работать с НКО — на местах виднее. Ведь те, кому процедура нужна больше, чем другим, зачастую еще и хуже информированы.

Банкротство граждан — сложнейший вопрос на стыке социальной и экономической политики. Важнее всего, что с изменением условий поддержка в виде списания долгов еще больше сфокусирована на потребностях самых нуждающихся и уязвимых категорий граждан.

Однако ожидаемый кратный рост банкротств по новой процедуре в ближайшее время ни в коем случае не следует интерпретировать как сигнал о нестабильности в экономике. К сожалению, у этих заемщиков проблемы уже накопились, и решить сами они их не могут.

Наоборот, рост банкротств будет говорить о важнейшем успехе социальной составляющей процедуры. Но и с точки зрения экономики это значит, что скоро больше людей будет с уверенностью смотреть в будущее.

Автор — первый заместитель генерального директора ЦСР

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