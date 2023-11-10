Мальчик выпал из окна школы во время урока в Рязанской области
Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна школы в Новомичуринске (Рязанская область). У мальчика диагностировали перелом позвоночника.
Инцидент произошел 9 ноября во время урока. По данным РИА «7 новостей», между учителем и учеником четвертого класса произошел конфликт из-за электронной сигареты. Вскоре после произошедшего мальчик выпал с высоты третьего этажа.
Пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника и множественными ушибами внутренних органов.
Прокуратура Пронского района начала проверку по факту происшествия. При необходимости будут приняты предусмотренные законодательством меры. Об этом пишет 62INFO.ru.
В Карелии в конце октября 13-летняя девочка выпала из окна многоэтажного дома с высоты около 30 м. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.