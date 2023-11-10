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СМИ сообщили о планах главного советника Байдена по делам Европы уйти в отставку

Politico: главный советник Байдена по делам Европы Слоут подала в отставку
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Фото: commons.wikimedia.org/Alparslan Esmer
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Аманда Слоут, занимавшая должность старшего директора Совета национальной безопасности США по вопросам Европы, подала в отставку. Об этом 9 ноября сообщили в издании Politico.

«Это были удивительные три года, но пришло время», — заявила она.

Политик добавила, что устала на посту.

По данным издания, Слоут играла ключевую роль в работе администрации американского президента Джо Байдена по налаживанию отношений с традиционными союзниками США по вопросу противодействия России. В статье подчеркивается, что Вашингтон смог заметно улучшить отношения с Европой именно благодаря усилиям представительницы Совета нацбезопасности США.

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Ранее, 3 октября, конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэттла Гетца, который обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

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