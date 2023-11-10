СМИ сообщили о планах главного советника Байдена по делам Европы уйти в отставку

Аманда Слоут, занимавшая должность старшего директора Совета национальной безопасности США по вопросам Европы, подала в отставку. Об этом 9 ноября сообщили в издании Politico.

«Это были удивительные три года, но пришло время», — заявила она.

Политик добавила, что устала на посту.

По данным издания, Слоут играла ключевую роль в работе администрации американского президента Джо Байдена по налаживанию отношений с традиционными союзниками США по вопросу противодействия России. В статье подчеркивается, что Вашингтон смог заметно улучшить отношения с Европой именно благодаря усилиям представительницы Совета нацбезопасности США.

Ранее, 3 октября, конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэттла Гетца, который обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

В тот же день временно исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США назначен республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. По правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: Кевин Маккарти назвал несколько фамилий, среди которых Макгенри был первым.