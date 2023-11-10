Прицелы на расстоянии: есть ли у «Хезболлы» российские ракеты «Яхонт»

США ставят целью демонизировать ливанскую военизированную партию «Хезболла», распространяя информацию о якобы имеющихся у нее на вооружении российских ракетах «Яхонт», заявил «Известиям» источник, близкий к политическому руководству «Хезболлы». Так он прокомментировал опубликованное 9 ноября сообщение Reuters. Анонимные собеседники британского агентства утверждали, что лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насрулла, заявив на прошлой неделе, что у его партии «есть что-то припасенное для американских кораблей», имел в виду именно «Яхонты». По мнению западных СМИ, наличие таких ракет у «Хезболлы» может представлять серьезную угрозу для авианосной ударной группы ВМС США, прибывшей в Средиземное море для поддержки Израиля.

Демонизация «Хезболлы»

Информация о вероятном наличии у «Хезболлы» российских ракет «Яхонт» появилась в западных СМИ 9 ноября со ссылкой на источники Reuters в Ливане. Собеседники агентства утверждали: Сайед Хасан Насрулла имел в виду именно российские противокорабельные ракеты «Яхонт», когда на минувшей неделе заявил, что «у «Хезболлы» есть что-то припасенное для американских кораблей». Они обладают дальностью поражения до 300 км и скоростью полета около 4 тыс. км/ч.

Источник «Известий» в Ливане, близкий к политическому руководству «Хезболлы», заявил, что не располагает информацией о наличии ракет «Яхонт» у военизированного крыла движения.

— Подобного рода публикации можно расценивать с позиции запугивания со стороны США и попытки демонизации ливанской военизированной партии. Ровно такую же стратегию американцы применяли в Ираке в качестве повода для оправдания своего вторжения в 2003 году, — подчеркнул собеседник «Известий».

В то же время он отметил, что появление подобного оружия у «Хезболлы» «может стать очень серьезным сдерживающим фактором для действий США в регионе».

Прямых свидетельств наличия ракет «Яхонт» у «Хезболлы» до сих пор не появилось, хотя западные СМИ об этом говорят с 2013 года, отметил в беседе с «Известиями» специалист по ракетному вооружению, военный эксперт Юрий Лямин. Сторонники этой версии основываются на том, что незадолго до начала гражданской войны в Сирии, в 2011 году, Россия поставила сирийской армии 72 ракеты «Яхонт» в составе берегового ракетного комплекса «Бастион».

— Нет ни фото, ни видеокадров, чтобы можно было однозначно говорить о наличии «Яхонтов» у «Хезболлы». Хотя ситуация в 2013–2014 годах в Сирии складывалась такая, что Башар Асад действительно мог передать некоторое вооружение «Хезболле», опасаясь попадания его в руки террористов. Движение было тогда активным союзником Асада и участвовало в боевых действиях на его стороне,— отметил Юрий Лямин.

Эксперт допустил, что некоторое количество противокорабельных ракет среднего радиуса действия, необязательно российского производства, могут находиться в руках «Хезболлы».

— Особенность этого движения — умение хранить свои секреты. Еще в 2006 году к ним, как тогда писали, попали китайские противокорабельные ракеты С-704, однако это оружие показали на видео только в 2019 году. Если предположить, что некоторое количество сирийских «Яхонтов» или иранских ракет есть на территории Ливана, «Хезболле» вполне по силам их обслуживать, чтобы они сохраняли свои боевые качества. «Хезболла» — это давно уже не просто вооруженная группировка, это фактически настоящая армия, хоть и не очень большая по численности, но действующая в тесном взаимодействии с сирийской и иранской армиями. Поэтому вопрос качественной подготовки обслуживающего персонала на те или иные ракетные комплексы для них не стоит, — добавил он.

Опасны ли «Яхонты» для американских кораблей

Говоря о реальной угрозе применения ПКР «Яхонт» по авианосно-ударной группировке ВМС США, действующей в регионе, Юрий Лямин напомнил об ограниченном радиусе действия этого типа ракет.

— Американским кораблям нет необходимости заходить в зону поражения ПКР «Яхонт». Авианосная группировка может поражать цели на глубину до 1,5 тыс. км, а дальность поражения «Яхонта» — всего до 300 км. Кроме того, чтобы гарантированно поразить авианосец или крейсер, нужны точное целеуказание и массированный ракетный удар. Несколько «Яхонтов», даже запущенных одновременно, поразить авианосную группу, находящуюся на боевом дежурстве, не смогут и будут уничтожены на безопасной дистанции, — подчеркнул эксперт.

В 2011 году Россия поставила сирийской армии 72 противокорабельные ракеты «Яхонт» в составе берегового ракетного комлекса «Бастион». Об утрате контроля над этим типом ракетного оружия официальные сирийские власти не заявляли. О случаях боевого применения сирийских ракет «Яхонт» в ходе вооруженного конфликта на территории государства не сообщалось.

ПКР «Яхонт» — это экспортный вариант российских противокорабельных ракет типа «Оникс», которые применялись в ходе проведения СВО по береговым целям ВСУ. Экспортный вариант отличается от «Оникса» более ограниченными характеристиками по дальности и точности.